Работу по сокращению задолженности населения за ЖКУ усилят в Подмосковье

В Московской области продолжают внедрять меры по сокращению просроченной задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями. В Комитете по ценам и тарифам региона сообщили, что работу проводят комплексно.

Она включает как усиление претензионной деятельности, так и внедрение цифровых инструментов для взаимодействия с должниками.

Одним из ключевых механизмов стал порядок списания просроченной задолженности с возможностью последующего включения части потерь в тариф — в пределах 2% выручки от населения.

«Этому должна предшествовать детально спланированная и обстоятельная работа ресурсоснабжающих организаций. Механизм включения потерь в тариф — не „индульгенция“ за неэффективность, а инструмент поддержки добросовестных организаций, которые ведут системную работу по взысканию долгов», — отметил председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Олег Толмачев.

Снижение задолженности

В регионе уже фиксируют положительную динамику. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги вырос с 94% в 2024 году до 96% в 2025, а по итогам первого квартала текущего года достиг 97%.

Сократить объем задолженности удалось сразу в нескольких муниципалитетах. Наиболее заметное снижение показали Котельники, Химки, Сергиево-Посадский округ, Клин и Щелково.

Кроме того, в Подмосковье отметили ресурсоснабжающие организации, наиболее эффективно работающие с резервами по сомнительным долгам, среди которых «Одинцовская теплосеть», МУП БКС и «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа».

Цифровые технологии

Для работы с неплательщиками в регионе активно используют современные автоматизированные сервисы. Через Единую информационно-аналитическую систему ЖКХ уже сформировали 76 тысяч заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. При этом через службу судебных приставов удалось взыскать около 120 миллионов рублей.

Также ресурсоснабжающие организации внедряют уведомления по СМС, электронные рассылки и системы автоматического обзвона с использованием искусственного интеллекта.

Проект под контролем

Работу по снижению задолженности проводят в рамках проекта «Трансформация РСО», который реализуют под контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сейчас в нем участвуют 58 ресурсоснабжающих организаций из 43 муниципалитетов региона.

В Комитете по ценам и тарифам подчеркнули, что готовы и дальше оказывать методическую и практическую поддержку организациям ЖКХ, а также делиться опытом с другими регионами.