Путешествие в мир природы. Как подмосковные лесничие помогают в развитии детям с ОВЗ

Сотрудники ГКУ МО «Мособллес» разработали специальный проект для детей с ограниченными возможностями здоровья. Лесничие Талдомского филиала организуют для ребят уроки на свежем воздухе, знакомя их с миром природы. Подробности этой важной инициативы раскрыли старший участковый лесничий Андрей Алексеев и его помощник Дарья Власова в интервью Марьяне Наби на 360.ru .

По словам Алексеева, идея проекта зародилась давно. На сегодняшний день под кураторством Талдомского филиала уже имеются три действующих школьных лесничества. Там для ребят проводятся регулярные занятия.

«Мы имеем достаточно большой опыт в этой сфере и иногда даже ловим себя на мысли, кем мы работаем — лесничими или педагогами?» — рассказал Андрей Алексеев.

Дарья Власова подчеркнула, что сначала сотрудникам было страшно общаться с детьми ввиду определенных особенностей здоровья. Сейчас же перед ними стоит цель — показать ребятам, насколько прекрасен окружающий мир.

«Задача, на первый взгляд, была очень простая и понятная, но одновременно пугающая и новая для нас», — поделилась Власова.

Прием ребят ведется в возрасте от семи до 18 лет с абсолютно разными диагнозами. На занятиях дети узнают о том, как правильно приумножать и сохранять лесные богатства. Уроки проходят как в стенах учебных заведений, так и на свежем воздухе. При этом к работе у преподавателей особенный подход из-за особенностей детей.

«Здесь дети требуют индивидуального подхода. Кто-то очень заинтересован, внимательно слушает, проявляет интерес, а кто-то, наоборот, очень отстраненно себя ведет. Но мы не отчаиваемся и надеемся, что все, что мы хотим им донести и показать, найдет отклик в каждом», — добавила Власова.

Также дети участвуют в общественных мероприятиях, приуроченных к праздникам или памятным датам. Кроме того, для них проводят различные конкурсы и соревнования, за участие в которых они получают призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в подмосковных школах работают 52 тысячи талантливых педагогов, которые каждый день дарят ребятам новые знания и вдохновляют их на открытия и достижения.