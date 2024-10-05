«Спасибо вам за ваш труд!» Воробьев поздравил учителей с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя. Он отметил их самоотверженный труд и пожелал, чтобы ученики не переставали радовать своими успехами.

«Я от всей души поздравляю всех, кто связал свою жизнь с этой благородной профессией!» — написал губернатор своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в подмосковных школах работают 52 тысячи талантливых педагогов, которые каждый день дарят ребятам новые знания и вдохновляют их на новые открытия и достижения.

«Спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение и за ваше огромное сердце! Благодаря вам Подмосковье уже третий год подряд удерживает второе место в стране по результатам Всероссийской олимпиады школьников, а наши выпускники показывают невероятные результаты на ЕГЭ», — поблагодарил учителей Воробьев.

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