К началу нового учебного года в Дзержинском после масштабной реконструкции откроется корпус «Интеллект» гимназии № 5. Он станет современным образовательным пространством для тысячи школьников, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во время рабочей поездки в городской округ глава региона оценил ход капитального ремонта, а также встретился с педагогами и родителями учеников. Впервые обновление гимназии с преподавательским составом и руководителями школ губернатор обсуждал еще в 2023 году. Тогда одним из ключевых вопросов стала необходимость ремонта основного корпуса. «Я надеюсь, что каждый наш разговор помогает что-то менять для большого города, для двора, для тех, кто там живет. Я хочу поблагодарить директора школы, потому что в том числе благодаря ей, ее команде мы приняли решение и по корпусу „Успех“, который начал работу в прошлом году, и по основному корпусу гимназии № 5, который открываем 1 сентября. У нас все получилось, в том числе благодаря активным жителям и, конечно, строителям», — отметил Андрей Воробьев.

По словам губернатора, регион продолжает вкладывать значительные средства в модернизацию образовательной системы, капитально ремонтируя школы по президентской программе и обновляя колледжи.

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Современная инфраструктура До начала ремонта корпус «Интеллект», построенный в 1989 году, был серьезно перегружен: при проектной вместимости 1324 человека там занимались 1870 детей. После открытия нового корпуса нагрузка значительно снизилась, а по завершении реконструкции обновленное здание сможет принять около тысячи учеников. Директор гимназии Наталья Викулова рассказала, что коллектив давно ждал капитального ремонта. «Мы согласовывали со строителями все нюансы, цветовую гамму. Получилось красиво, уютно, светло. Все очень здорово! Мы расширили пищеблок, появились современные лаборатории, кабинеты химии, физики, технологии. В этом корпусе будет танцевальный и спортивные залы: малый, большой и зал для единоборств», — пояснила Наталья Викулова. Уже сейчас в обновленный корпус зачислили около 900 детей, включая семь первых классов, где будут учиться 185 первоклассников.

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В ходе реконструкции полностью обновили кровлю, фасад, инженерные сети, внутренние помещения, заменили двери, полы и потолки. Кроме того, строители выполнили перепланировку здания в соответствии с современными требованиями безопасности, увеличив количество эвакуационных выходов и расширив зоны отдыха и входные группы. Учебные кабинеты стали просторнее, а перед открытием их оснастят мебелью и современным оборудованием.

Новые спортобъекты и благоустройство Значительные изменения коснулись и спортивной инфраструктуры. На территории гимназии появилось новое ядро со стадионом, хоккейной коробкой и волейбольной площадкой. После модернизации заработает бассейн с современными системами очистки воды. Полностью обновили пищеблок, где в ближайшее время установят необходимое оборудование. Кроме того, специалисты благоустроят прилегающую территорию. По данным подрядной организации, строительная готовность объекта достигла 80%. На площадке ежедневно работают около 180 специалистов и восемь единиц техники.

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«Площадь школы — 13,5 тысячи квадратных метров. Мы полностью демонтировали все перегородки, перекрытия, коммуникации, сделали новые подпорные стены. Привели в порядок бассейн, заменили оборудование, обновили спортзалы, пищеблок привели к необходимым нормам. Были увеличены зоны рекреации, пути эвакуации, полностью поменяли пожарную сигнализацию. Кабинеты расширили. Сейчас везде идет чистовая отделка, коммуникации полностью сделаны», — пояснил генеральный директор компании-подрядчика Владимир Дзагоев.

Завершить работы планируют до 1 августа. После этого педагоги смогут приступить к подготовке кабинетов, чтобы уже 1 сентября школа приняла учеников. Высокие результаты учеников Родители положительно оценивают преобразования. «Я сама оканчивала эту школу, какое-то время работала здесь педагогом, а теперь тут учатся мои дочки — Арина и Ася, которые сейчас переходят в пятый и шестой классы соответственно. Конечно, открытие нового корпуса и капремонт основного — это очень долгожданные события. Кабинеты стали просторнее, все красиво, удобно, все современное, технологичное, много света. Конечно, в таких условиях у ребят и мотивация учиться гораздо выше», — поделилась Анастасия Снегурова.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Во время встречи с губернатором педагоги также рассказали о достижениях учеников. В этом году гимназия выпустила шесть золотых медалистов, а школьники стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады по географии и физической культуре.