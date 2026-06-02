«Прорывные проекты». Воробьев — о новых дорогах Подмосковья и развитии общественного транспорта
За последние несколько лет в Подмосковье реализовали ряд крупных дорожных проектов, а общественный транспорт вышел на новый уровень. Модернизация системы продолжается: к сентябрю завершится долгожданное строительство Южно-Лыткаринской автодороги, а часть автобусных маршрутов перейдет на баланс Москвы. Об этом в традиционном обращении к жителям рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Транспорт традиционно остается одним из важных направлений народной программы партии «Единая Россия». Благодаря федеральной поддержке в Подмосковье уже реализовали ряд важных проектов, которые заметно улучшили жизнь в регионе. Среди них ЦКАД, обход Октябрьского и ЮЛА, строительство которой полностью завершат в этом году.
«Это прорывные проекты, их специфика в том, что все они проходят по нашему Подмосковью», — подчеркнул губернатор.
Один из последних участков Южно-Лыткаринской автодороги сдали недавно — 1 июня. По словам губернатора, хоть протяженность трассы и оценивают в 45 километров, на развязки и съезды пришлось еще порядка 20.
«Это самый большой концессионный проект, он уже сегодня работает и, по сути, является дублером МКАД. К 1 сентября мы его полностью завершим. Важно, что дальше идет стыковка московского проекта, и получается между МКАД и ЦКАД еще одна современная, удобная, безопасная и скоростная дорога. Каждая дорога влияет на рождение предприятий и экономику», — заметил Воробьев.
Большое внимание в Подмосковье уделяют и общественному транспорту. На балансе Мострансавто находится около 10 тысяч автобусов, которые требуют регулярного обновления. Ежегодно количество пассажиров увеличивается, поэтому за состоянием системы следят круглый год. Это положительно сказывается на количестве жалоб, число которых за последние годы снизилось в два раза.
«Мы подписали соглашение с Москвой. Каждый месяц в спокойном плановом режиме передаем маршруты Москве, чтобы усилиться московским транспортом», — напомнил глава региона.
Еще одно направление развития — улучшение инфраструктуры МЦД. По запросу жителей в регионе обновляют пешеходные переходы, оснащают их лифтами и эскалаторами.