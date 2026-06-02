За последние несколько лет в Подмосковье реализовали ряд крупных дорожных проектов, а общественный транспорт вышел на новый уровень. Модернизация системы продолжается: к сентябрю завершится долгожданное строительство Южно-Лыткаринской автодороги, а часть автобусных маршрутов перейдет на баланс Москвы. Об этом в традиционном обращении к жителям рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Транспорт традиционно остается одним из важных направлений народной программы партии «Единая Россия». Благодаря федеральной поддержке в Подмосковье уже реализовали ряд важных проектов, которые заметно улучшили жизнь в регионе. Среди них ЦКАД, обход Октябрьского и ЮЛА, строительство которой полностью завершат в этом году.

«Это прорывные проекты, их специфика в том, что все они проходят по нашему Подмосковью», — подчеркнул губернатор.

Один из последних участков Южно-Лыткаринской автодороги сдали недавно — 1 июня. По словам губернатора, хоть протяженность трассы и оценивают в 45 километров, на развязки и съезды пришлось еще порядка 20.