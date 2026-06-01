Андрей Воробьев: движение по еще одному участку трассы ЮЛА открыли в Подмосковье

Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток» открыли в Подмосковье. Он стал продолжением уже запущенного в этом году отрезка. На большой 23-километровой дороге создали бессветофорное движение, а путь от Ленинского округа до Балашихи стал еще удобнее и быстрее, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Скоростная дорога от Володарского шоссе до М-12 перераспределит порядка 30% транзитного транспорта с МКАД, трасс М-2, М-4, М-5, Каширского шоссе и городских улиц. Самые заметные изменения ощутят жители Ленинского округа, Лыткарина, Люберец, Балашихи, Жуковского и Раменского.

Регулярно мы открываем очень важные и для жителей нашего мегаполиса, и для экономик участки ЮЛА. Потому что подобные инфраструктурные проекты помогают расти предприятиям. Андрей Воробьев

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Полностью строящуюся по нацпроекту трассу ЮЛА запустят уже в этом сентябре. Строительство Южно-Лыткаринской автодороги ЮЛА — самый масштабный концессионный проект в Подмосковье. Ее строят с привлечением федеральных и региональных средств. Трасса охватит четыре округа: Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Ее протяженность составит около 45 километров. «Когда мы открываем каждый новый участок ЮЛА, видим значительное снижение нагрузки на муниципальные и региональные дороги, например, проспект Октябрьский в Люберцах или Егорьевское шоссе, которые были бесконечно забиты. Люди экономят время, когда везут ребенка в школу, едут на работу или возвращаются домой. Мы видим эффект и положительные отзывы», — сказал Андрей Воробьев.

В состав автодороги войдут 10 развязок и 64 сооружения, включая мосты и путепроводы. Ее запуск улучшит транспортную доступность более чем для 3,5 миллиона человек. ЮЛА станет альтернативой МКАД, разгрузит трассы и уберет пробки на железнодорожных путях. Уже открытые участки трассы ЮЛА К этому дню уже открыли более 21 километра автомагистрали. Первый участок — от Варшавского шоссе с развязкой на М-2 «Крым» — облегчил дорогу для 20 тысяч автомобилистов. Они получили дополнительный выезд на Юго-Восточную хорду в сторону МКАД и возможность экономить в пути из Видного в Бутово до 30 минут.

Участок от Каширского шоссе сделал на 20 минут быстрее путь до аэропорта и обратно. Отрезок от Володарского до Новорязанского шоссе обеспечил прямой выезд на трассу М-5 для жителей Лыткарина и Ленинского округа. Мост через Москву-реку соединил два населенных пункта — Андреевское и Лыткарино.

Еще один участок — от Новорязанского до Егорьевского шоссе — сделал быстрее путь от Люберец и Раменского до М-5 и Лыткаринского шоссе. «Сегодня мы связали Володарку и М-12. Если вы едете из Орехово-Зуева, Владимира или Казани, не нужно заезжать на МКАД. Вы поворачиваете на ЮЛА и едете в сторону М-5 „Урал“. Дальше можете доехать до южной части Подмосковья, поехать в Домодедово или другие территории, избегая затруднений на МКАД, которая перегружена. В этом и был смысл — разгрузить ее и региональные дороги», — подчеркнул глава региона. Эффект от запуска трассы Готовность автодороги сейчас составляет 87%. На объекте трудятся более 1,3 тысячи специалистов с привлечением 380 технических средств. Завершается обустройство освещения, систем очистки стоков и переустройство коммуникаций. Летом откроется еще один участок — от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе, а также отрезок от А-105 до Володарки. «Запуск основного хода движения по ЮЛА планируем до конца лета, а завершение всех инфраструктурных работ — до конца года», — сказал гендиректор «Лыткаринской платной дороги» Алексей Сотников.

Ожидается, что в первый год по трассе будут проезжать около 40 тысяч машин в сутки. Новая дорога позволит на треть разгрузить восточную часть МКАД и направить потоки транспорта в обход столицы. Нагрузка на подмосковные трассы заметно снизится, а добраться до аэропортов Домодедово и Жуковский из Видного можно будет в 2,5 раза быстрее.