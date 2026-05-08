Программы ко Дню Победы проведут в общественном транспорте Подмосковья
В преддверии празднования Дня Победы общественный транспорт Подмосковья оформили в праздничной тематике. Автобусы, электропоезда и троллейбусы украсили символикой 9 Мая, а перевозчики подготовили памятные акции и поздравления для пассажиров.
Компания «Мострансавто» вновь присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк». В автобусах разместили фотографии ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Накануне праздника сотрудники предприятия также будут раздавать пассажирам георгиевские ленты.
Праздничное оформление появилось и на транспорте других перевозчиков региона: автобусы и троллейбусы украсили флагами и тематической символикой.
В Химках водители троллейбусов выйдут на маршруты в специальной форме. Они поздравят жителей и гостей округа с праздником и тоже вручат им георгиевские ленты.
Одной из центральных акций 9 Мая станет «Гудок Победы». Ровно в полдень по всей Московской области одновременно прозвучат сигналы автобусов, поездов и такси. К акции присоединятся водители общественного транспорта, машинисты электропоездов и специалисты дорожных служб, чтобы почтить память героев войны.
Торжественные мероприятия уже проходят и на железной дороге. Так, 6 мая в Балашихе провели традиционную акцию «Электропоезд Победы», организованную совместно с администрацией округа и ЦППК.
Праздничная программа началась возле станции Железнодорожная с памятного митинга. Для гостей выступили творческие коллективы и духовой оркестр, а волонтеры вместе с участниками акции развернули георгиевскую ленту длиной 30 метров.
К праздничным мероприятиям присоединились и поезда «Иволга». С 9 по 11 мая на экранах в вагонах и билетных терминалах будут транслировать тематические открытки ко Дню Победы.
Кроме того, на маршруты вышел специальный электропоезд ЭП2ДМ, оформленный в праздничной стилистике. Вагоны украсили изображениями георгиевских лент, журавлей и красных гвоздик, а внутри разместили мобильную выставку с архивными фотографиями и плакатами времен войны. Тематический поезд курсирует по МЦД-4, а также по Киевскому и Горьковскому направлениям, делая остановки рядом с Музеем Победы.
На станциях Ленинградского направления и в электричках 9 Мая пассажирам будут вручать памятные открытки, флажки и ленты. Также в поездах прозвучат аудиопоздравления, посвященные годовщине Победы.