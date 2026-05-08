Программы ко Дню Победы проведут в общественном транспорте Подмосковья

В преддверии празднования Дня Победы общественный транспорт Подмосковья оформили в праздничной тематике. Автобусы, электропоезда и троллейбусы украсили символикой 9 Мая, а перевозчики подготовили памятные акции и поздравления для пассажиров.

В Химках водители троллейбусов выйдут на маршруты в специальной форме. Они поздравят жителей и гостей округа с праздником и тоже вручат им георгиевские ленты.

Праздничное оформление появилось и на транспорте других перевозчиков региона: автобусы и троллейбусы украсили флагами и тематической символикой.

Компания «Мострансавто» вновь присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк». В автобусах разместили фотографии ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Накануне праздника сотрудники предприятия также будут раздавать пассажирам георгиевские ленты.

Одной из центральных акций 9 Мая станет «Гудок Победы». Ровно в полдень по всей Московской области одновременно прозвучат сигналы автобусов, поездов и такси. К акции присоединятся водители общественного транспорта, машинисты электропоездов и специалисты дорожных служб, чтобы почтить память героев войны.

Торжественные мероприятия уже проходят и на железной дороге. Так, 6 мая в Балашихе провели традиционную акцию «Электропоезд Победы», организованную совместно с администрацией округа и ЦППК.

Праздничная программа началась возле станции Железнодорожная с памятного митинга. Для гостей выступили творческие коллективы и духовой оркестр, а волонтеры вместе с участниками акции развернули георгиевскую ленту длиной 30 метров.

К праздничным мероприятиям присоединились и поезда «Иволга». С 9 по 11 мая на экранах в вагонах и билетных терминалах будут транслировать тематические открытки ко Дню Победы.