Пример для Подмосковья и всей России. Воробьев вручил награды многодетным семьям
Воробьев вручил награды многодетным семьям по случаю Дня матери
Теплое и радостное событие — День матери — отмечают в России и многих других странах в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник пришелся на 24 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин и вручил многодетным семьям президентские награды — орден и медаль ордена «Родительская слава», а также областной почетный знак «Материнская слава».
На территории Подмосковья проживают 1,2 миллиона семей, в которых воспитываются более 1,7 миллиона детей. Свыше 363 тысяч из них растут в многодетных семьях.
«В Подмосковье — 112,5 тысячи многодетных семей. Двенадцать лет назад было в четыре с лишним раза меньше. 2024-й, как известно, президент объявил Годом семьи, и мы понимаем важность этого события», — отметил губернатор Подмосковья.
Воробьев подчеркнул, что правительство региона сделает все возможное, чтобы в следующие годы многодетных семей становилась все больше. Он также назвал тему демографии важной для любой страны.
По словам главы региона, присутствующие семьи являются примером не только в Подмосковье, но и во всей России.
«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы есть и несете в мир то великолепие, которое вас окружает: дети, радость, счастье. Мне очень хочется пожелать всем многодетным семьям, чтобы и их дети тоже были многодетными», — добавил Воробьев.
В семье Натальи и Андрея Михалевых из Домодедова недавно произошло важное событие. У них 10 детей, причем старшие дочери Надежда (30 лет) и Ольга (24 года) тоже стали многодетными матерями. Губернатор наградил супругов орденом «Родительская слава», одной из самых значимых наград для семей, воспитывающих семерых и более детей.
У Парамоновых из Реутова, Ольги и Алексея, пятеро детей. В отличие от Михалевых они не планировали многодетность и мечтали лишь о первом ребенке.
Во время церемонии состоялось награждение и областными наградами. Знаком «Материнская слава» отметили 26 женщин, включая Елену Бунееву из Истры, Марию Малькову из Клина, Наталью Федюк из Волоколамского округа и Валентину Хатыреву из Мытищ — все они воспитывают по шесть детей. Ирина Лямо из Котельников также получила награду за воспитание пятерых детей.
Губернатор также наградил Марину Чуракову орденом Преподобного Сергия Радонежского. Она является мамой 11 детей и руководителем Центра помощи «МногоМама» в Лобне, который поддерживает более 380 местных семей.