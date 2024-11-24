Пример для Подмосковья и всей России. Воробьев вручил награды многодетным семьям

Теплое и радостное событие — День матери — отмечают в России и многих других странах в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник пришелся на 24 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин и вручил многодетным семьям президентские награды — орден и медаль ордена «Родительская слава», а также областной почетный знак «Материнская слава».

На территории Подмосковья проживают 1,2 миллиона семей, в которых воспитываются более 1,7 миллиона детей. Свыше 363 тысяч из них растут в многодетных семьях.

«В Подмосковье — 112,5 тысячи многодетных семей. Двенадцать лет назад было в четыре с лишним раза меньше. 2024-й, как известно, президент объявил Годом семьи, и мы понимаем важность этого события», — отметил губернатор Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что правительство региона сделает все возможное, чтобы в следующие годы многодетных семей становилась все больше. Он также назвал тему демографии важной для любой страны.

По словам главы региона, присутствующие семьи являются примером не только в Подмосковье, но и во всей России.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы есть и несете в мир то великолепие, которое вас окружает: дети, радость, счастье. Мне очень хочется пожелать всем многодетным семьям, чтобы и их дети тоже были многодетными», — добавил Воробьев.