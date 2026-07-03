Приемные «Единой России» в Подмосковье приняли 140 тысяч обращений за 5 лет

Только за последние пять лет в общественные приемные «Единой России» в Подмосковье поступило более 140 тысяч обращений. Благодаря совместной работе депутатов, профильных ведомств, общественных организаций большая часть из них решена положительно. Обращения жителей становятся не только поводом для решения конкретных проблем, но и основой для законодательных изменений.

Так, по обращению многодетной мамы из Люберец к секретарю подмосковного отделения «Единой России», председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову в Московской области были расширены категории получателей выплаты на школьную форму. Прежде такую помощь выделяли только для учащихся подмосковных школ. Теперь выплату могут оформить и семьи, чьи дети обучаются в соседнем регионе.

Оперативно решаются и вопросы здравоохранения и медицинского образования. Например, в декабре 2024 года врач из Электростали Роман Бобылев на приеме у депутата Госдумы Геннадия Панина поднял вопрос прохождения практики студентами‑медиками при изучении профильных дисциплин. В результате при обсуждении в Госдуме законопроекта «Об образовании» в законодательство внесли необходимые изменения.

Есть и примеры адресной помощи.

В Жуковском благодаря вмешательству депутата Госдумы Аллы Поляковой сохранили жизненно важную терапию для 11‑летней девочки с тяжелым хроническим заболеванием.