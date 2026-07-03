Приемные «Единой России» в Подмосковье приняли 140 тысяч обращений за 5 лет
Только за последние пять лет в общественные приемные «Единой России» в Подмосковье поступило более 140 тысяч обращений. Благодаря совместной работе депутатов, профильных ведомств, общественных организаций большая часть из них решена положительно. Обращения жителей становятся не только поводом для решения конкретных проблем, но и основой для законодательных изменений.
Так, по обращению многодетной мамы из Люберец к секретарю подмосковного отделения «Единой России», председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову в Московской области были расширены категории получателей выплаты на школьную форму. Прежде такую помощь выделяли только для учащихся подмосковных школ. Теперь выплату могут оформить и семьи, чьи дети обучаются в соседнем регионе.
Оперативно решаются и вопросы здравоохранения и медицинского образования. Например, в декабре 2024 года врач из Электростали Роман Бобылев на приеме у депутата Госдумы Геннадия Панина поднял вопрос прохождения практики студентами‑медиками при изучении профильных дисциплин. В результате при обсуждении в Госдуме законопроекта «Об образовании» в законодательство внесли необходимые изменения.
Есть и примеры адресной помощи.
В Жуковском благодаря вмешательству депутата Госдумы Аллы Поляковой сохранили жизненно важную терапию для 11‑летней девочки с тяжелым хроническим заболеванием.
При содействии депутата Госдумы Александра Когана Ступинская больница получила необходимое оборудование для лапароскопии: технику выделило Министерство здравоохранения после депутатского запроса. Еще один пример точечной поддержки — 90‑летней жительнице Подмосковья дали направление на бесплатное обследование в НИИ имени Склифосовского. По просьбе жителей Красногорска депутат Госдумы Сергей Колунов организовал новый маршрутный транспорт от поселка Путилково.
Значительный блок обращений связан с поддержкой участников СВО и их семей. По инициативе руководителя региональной общественной приемной Аллы Поляковой весной 2023 года открылся центр поддержки участников СВО и членов их семей ZOV. Она также содействует устройству военнослужащих на лечение в реабилитационный центр «Ясенки».
В Богородском дочери участника СВО помогли в решении вопроса несвоевременной выплаты компенсации к стипендии. После встречи с представителями колледжа ошибки в документации устранили, а выплаты стали поступать в срок.
Сейчас в общественных приемных «Единой России» ведется сбор наказов в новую Народную программу, которая станет основой для работы партии на ближайшие пять лет. На сегодня от жителей Подмосковья поступило свыше 200 тысяч предложений. Свои инициативы можно также направить через сайт естьрезультат.рф и по телефону горячей линии +7 (800) 200-89-50.