Приемные дети в Подмосковья приняли крещение в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл крестил детей из приемных семей Подмосковья. Ребятам от шести до 16 лет, в том числе из ДНР, организовали экскурсию в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

По словам владыки Кирилла, святое крещение приняли 10, пятеро из них из ДНР в храме преподобного Иоанна Лествичника. Он добавил, что детям показали лавру, рассказали о православных святых, о Евангелии, и заповедях Христовых.

«Теперь они, как крещеные православные христиане, могут уже сами приходить, исповедоваться, причащаться, а мы сможем за них в алтаре молиться. Будем и дальше приглашать ребят к себе — и на таинство святого причащения, и на беседы, чтобы поддержать их в непростой жизненной ситуации», — сказал владыка Кирилл.

Сегодня принял крещение семилетний Ярослав — приемный сын Екатерины и Дениса из Шаховской. Семья усыновила в июне 2022 года трех детей из ДНР — 16-летнюю Ирину, 15-летнего Владимира, 10-летнюю Диану. А когда супруги узнали, что у детей есть еще брат и сестра, не сомневались — сразу поехали в детский дом в ДНР за шестилетней Валерией и Ярославом.

«Ярослав был единственным некрещеным в нашей семье. Мы все — православные христиане, поэтому хотели, чтобы и младшенький у нас тоже воцерковился. Сейчас уже все дети, которых мы приняли, полностью адаптировались и в нашей семье, и в Подмосковье. Они хорошо учатся, занимаются футболом, баскетболом, ходят в артистические кружки», — рассказал глава семейства Денис.

Предложили крестить детей в лавре сопредседатель регионального отделения международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор», вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная и уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

Омбудсмен уверена, что этот день навсегда останется в памяти ребят ведь, таинство крещения получилось невероятно красивым и торжественным.

«Маленькие дончане, которые выросли в условиях войны и нарастающего раскола православной церкви на Украине, наконец стали частью Русской православной церкви, которая служит оплотом всего сущего: мира, добра и веры, стали частью нашей культуры, обрели страну, веру и ангела-хранителя», — отметила Мишонова.