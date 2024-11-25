Преимущества школ сахарного диабета назвали в Подмосковье

В Московской области зарегистрировано более 250 тысяч человек с сахарным диабетом. В рамках национального проекта «Здравоохранение» разработана программа поддержки и борьбы с этим заболеванием, и она активно реализуется в регионе. Одним из значимых направлений является создание школ сахарного диабета. О целях проекта и способах информирования пациентов о правильном уходе за своим здоровьем рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Московской области Инна Мисникова.

Как отметила Мисникова, обучение диабетиков — это неотъемлемая часть их лечения. Понимание особенностей своего заболевания позволяет пациентам лучше контролировать уровень сахара в крови и продлевает активные годы жизни.

«Терапевтическое обучение — это сейчас неотъемлемый компонент программы по лечению сахарного диабета. То есть не только таблетки, не только инсулин, если это необходимо, но и знания, которые можно получить в такой школе для пациентов с сахарным диабетом. И это не просто какой-то лекторий, это свободный диалог, когда врач общается с пациентом и отвечает на его наболевшие вопросы, дает ему какие-то необходимые практические навыки», — подчеркнула она.

Обучение проходит в группах, и охватывает несколько занятий продолжительностью около 1,5 часа каждое. На этих встречах специалисты объясняют важные аспекты диеты, физической активности и самоконтроля, а также обсуждают режим дня и особенности использования медицинских устройств.

Сегодня в Московской области работают более 120 таких школ. Получить направление на курсы пациенты могут у своего врача, который оценивает их необходимость и направляет на обучение. Группы, как правило, небольшие — до десяти человек, что позволяет каждому пациенту задать вопросы и получить обратную связь. Программа обучения обновляется каждые три года, что обусловлено появлением новых технологий и медицинских рекомендаций.

«Вообще надо сказать, что очень важно для пациента с сахарным диабетом проходить регулярное наблюдение. То есть мы это называем диспансерным наблюдением в поликлинике. И вот в рамках этого наблюдения выдается уже направление на школу. Каждый пациент с сахарным диабетом раз в три года должен пройти такой обучающий курс», — добавила Мисникова.

Диабет бывает двух основных типов, которые, по словам специалистов, принципиально отличаются друг от друга. Первый тип диагностируется преимущественно у детей и молодых людей и требует постоянного контроля уровня сахара в крови и инъекций инсулина. Второй тип, напротив, чаще встречается у взрослых людей с лишним весом и обусловлен нарушениями обмена веществ.

Для эффективного контроля заболевания применяются современные устройства, такие как глюкометры и системы непрерывного мониторинга глюкозы. Последние представляют собой датчики, крепящиеся на коже и отслеживающие уровень сахара в крови 24 часа в сутки. В Московской области в рамках федеральной программы дети с первым типом диабета могут бесплатно получить такие датчики, что помогает улучшить контроль над заболеванием.

Спикер заключил, что важнейшей задачей для всех, независимо от наличия диагноза, является регулярное обследование. Особенно это актуально для людей старше 45 лет, так как с возрастом риск развития диабета повышается. Поддержка нормального веса, контроль артериального давления, умеренные физические нагрузки, полноценный сон и соблюдение сбалансированной диеты помогают снизить риск заболевания.