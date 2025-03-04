Преимущества карточного ремонта дорог назвали в Подмосковье

Зима с резкими перепадами температур ухудшила состояние дорог в Подмосковье. Днем температура поднимается выше нуля, ночью уходит в минус, из-за чего влага проникает в нижние слои асфальта. Это приводит к образованию колейности и разрушению покрытия. О том, какие методы ремонта используют в Московской области, рассказал Ксении Присекиной в «Интервью 360» заместитель министра по содержанию территории и государственному жилищному надзору Всеволод Волосевич.

Дорожный ремонт в регионе ведется круглогодично. В настоящее время устраняют аварийные ямы, чтобы обеспечить безопасность движения. Плановый ремонт начнется позже, когда погодные условия станут благоприятными. Муниципалитеты уже начали оцифровку поврежденных участков, хотя обычно этот процесс проходит в апреле–мае, после схода снега.

«Как мы знаем, вода расширяется при замерзании, попадает в микротрещины асфальта и разрушает его. Мы получаем дополнительное количество ям и трещин. Это сказывается на качестве самого асфальта», — подчеркнул Волосевич.

Плановый ямочный ремонт возможен только при устойчивой температуре от +5 градусов и отсутствии лишней влаги в почве. Оцифровка ям позволяет системно расставлять приоритеты и устранять повреждения по очереди, а не хаотично, как это было раньше. Сейчас программа ямочного ремонта в Подмосковье выполняется на 100% ежегодно.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится оцифровка ям каждый год. Просто посчитать ямы по всему региону невозможно, это текущий процесс, когда идет износ полотна. Оцифровку мы традиционно делаем весной и осенью, для этого у нас существует программа СКПДИ», — добавил спикер.

Кроме традиционного ямочного ремонта, в Подмосковье применяют метод ремонта картами. Если повреждения небольшие, рабочие ставят заплатки, но если участок разрушен сильно, его полностью перекрывают новым покрытием. При ремонте картами снимают старый слой и укладывают новый на площади от 25 квадратных метров — от бордюра до бордюра. Это делает покрытие прочнее и долговечнее. По словам Волосевича, такой подход также помогает избежать эффекта «лоскутного одеяла».