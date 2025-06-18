«Предложить руку помощи». Екатерина Зиновьева представила на ПМЭФ меры поддержки франшиз в Подмосковье

Подмосковье представило программу поддержки франшиз на Петербургском международном экономическом форуме . По ней можно получить до двух миллионов рублей компенсации затрат. Заместитель председателя правительства региона — глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева также рассказала о новом цифровом сервисе на основе ИИ, который помогает быстро и удобно узнать все об открытии бизнеса.

Количество малых и средних предпринимателей в Подмосковье уже превысило 472 тысячи. На них приходится треть экономики региона. В компаниях трудятся порядка двух миллионов человек.

Чтобы бизнес мог успешно расти и развиваться, в Московской области действует ряд мер поддержки. Среди них — компенсация затрат при открытии по франшизе, рассказала Екатерина Зиновьева.

Программа работает более двух лет. По ней можно получить до 50% затрат — это два миллиона рублей. Кроме того, она действует круглый год, поэтому подать заявку можно в любой момент, а деньги придут моментально на счет предпринимателя.