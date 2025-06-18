«Предложить руку помощи». Екатерина Зиновьева представила на ПМЭФ меры поддержки франшиз в Подмосковье
Екатерина Зиновьева рассказала на ПМЭФ о поддержке франшиз в Подмосковье
Подмосковье представило программу поддержки франшиз на Петербургском международном экономическом форуме. По ней можно получить до двух миллионов рублей компенсации затрат. Заместитель председателя правительства региона — глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева также рассказала о новом цифровом сервисе на основе ИИ, который помогает быстро и удобно узнать все об открытии бизнеса.
Количество малых и средних предпринимателей в Подмосковье уже превысило 472 тысячи. На них приходится треть экономики региона. В компаниях трудятся порядка двух миллионов человек.
Чтобы бизнес мог успешно расти и развиваться, в Московской области действует ряд мер поддержки. Среди них — компенсация затрат при открытии по франшизе, рассказала Екатерина Зиновьева.
Программа работает более двух лет. По ней можно получить до 50% затрат — это два миллиона рублей. Кроме того, она действует круглый год, поэтому подать заявку можно в любой момент, а деньги придут моментально на счет предпринимателя.
Мы заинтересованы в том, чтобы этот сегмент бизнеса рос, увеличивался, был крепким и устойчивым, хорошо стоял на ногах.
Екатерина Зиновьева
Среди популярных направлений бизнеса по франшизе в Подмосковье — общепит, медицинские и образовательные услуги.
«Эта программа продолжит работать, мы не будем ее закрывать. Мы считаем важным предложить плечо и руку помощи такому бизнесу, который бы создавался и был надежным», — отметила Зиновьева.
Для более эффективного развития предпринимательства в Подмосковье активно внедряют электронные услуги. Так, в регионе разработали инновационный сервис на основе искусственного интеллекта, который в режиме чата помогает находить подходящие меры поддержки.
«Предпринимателю не нужно самому открывать и находить меры поддержки. Ты в чате задаешь вопрос, и тут же рассказывается, как и где это можно сделать, как получить землю», — пояснила Зиновьева.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Одной из главных тем станет развитие внутреннего рынка потребления.