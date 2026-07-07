Поселок для врачей в Богородском округе продолжат развивать по народной программе

В Подмосковье за последние пять лет по народной программе «Единой России» появилось свыше 60 новых больниц и поликлиник. В этом году построят и отремонтируют еще 35 объектов. Чтобы обеспечить их кадрами, Московская область предлагает не только стимулирующие выплаты, но и решение жилищных проблем: компенсацию аренды жилья, социальную ипотеку, бесплатные земельные участки. В Богородском округе пошли еще дальше и создали для врачей поселок «Линия жизни», обеспеченный всей инфраструктурой.

Врач Леонид Парастаев уже отметил новоселье в новом доме: «Построились мы довольно быстро. Потому что участки уже были обеспечены водой, газом, электричеством, септиками и интернетом. Не надо было тратить ни время, ни деньги на беготню по инстанциям и организацию всего этого».

Победитель предварительного голосования «Единой России» по Богородскому округу, муниципальный депутат Ольга Попова рассказала, что в округе делают все возможное для привлечения специалистов, поскольку потребность в них растет вместе с появлением медицинских учреждений.

«За пять лет мы исполнили практически все наказы наших жителей: отремонтировали 16 объектов здравоохранения, в микрорайоне Заречье заработала новая станция скорой помощи, а в Богородском в этом месяце откроется поликлиника на 500 посещений», — рассказала депутат.

Народная программа, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, исполнена в Московской области на 98%. Сегодня партия формирует новую программу, с которой будет работать в ближайшие пять лет. От жителей Подмосковья уже поступило свыше 200 тысяч предложений. Свои инициативы можно направить на сайт естьрезультат.рф и по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.