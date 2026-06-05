В Подмосковье активно развивают цифровые сервисы для повышения качества жизни людей. На полях Петербургского международного экономического форума министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник рассказала 360.ru о внедрении искусственного интеллекта и новых проектах.

По словам министра, сегодня в Подмосковье доступно 560 государственных услуг, и каждая из них регулярно совершенствуется с учетом новых технологий и запросов жителей.

Когда-то для нас важно было оказывать услуги в электронном виде. Вместо МФЦ удобно дома сидишь, через портал подал и получил результат. Сейчас нам важно, чтобы люди максимально не прикладывали документы.

Она подчеркнула, что важную роль в этой работе играют современные технологии.

У нас 320 услуг, в которых искусственный интеллект за человека проверяет документы. И в прошлом году шесть миллионов таких документов проверил искусственный интеллект.

Одним из ключевых источников обратной связи остается портал «Добродел». По словам Куртяник, предложения и замечания жителей учитывают при дальнейшем развитии цифровых сервисов, также они помогают корректировать направления работы.

На форуме Московская область традиционно представила ряд новых цифровых решений и провела переговоры с операторами связи. Министр отметила, что развитие телекоммуникационной инфраструктуры остается одной из приоритетных задач региона.

«В каждом доме большое количество гаджетов, поэтому пропускная способность интернета должна быть все выше и выше», — заметила Надежда Куртяник.

Среди наиболее значимых недавних проектов Куртяник выделила автоматизацию подготовки градостроительных планов земельных участков. По ее словам, система объединяет цифровые данные и элементы искусственного интеллекта, что позволяет существенно сократить объем ручной работы.

То, что раньше выполняли десятки специалистов, уже этой осенью сможет делать автоматизированная система.

Еще одним важным направлением стала цифровизация коммунальной инфраструктуры. В регионе продолжается установка датчиков на объектах теплоснабжения и водоснабжения, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние систем.

По словам Куртяник, такой подход поможет предотвращать аварии до появления жалоб от жителей и оперативно выявлять потенциальные проблемы.

Отдельно министр напомнила о сервисе поиска домашних животных, который Московская область запустила первой в России. Владельцы могут разместить фотографию пропавшего питомца на специальной платформе, после чего система использует данные камер видеонаблюдения и сообщения пользователей для поиска животного.

По мнению Куртяник, этот проект имеет особую социальную ценность, поскольку помогает людям быстрее находить своих любимцев.

Министр также рассказала о работе платформы «Цифровой регион», через которую субъекты страны могут бесплатно перенимать уже реализованные цифровые решения Подмосковья. На площадке собрали 441 проект в сфере цифровизации, автоматизации и искусственного интеллекта.