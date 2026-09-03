Южно-Лыткаринская автодорога связала юг и восток Московской области, создав новый скоростной маршрут в обход наиболее загруженных участков МКАД. О том, как запуск магистрали повлияет на транспортную ситуацию, экономику и качество жизни в крупнейших округах региона, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Рабочее движение по последнему отрезку Южно-Лыткаринской автодороги от А-105 до Володарского шоссе длиной 7,2 километра 3 сентября запустили Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В мероприятии также участвовал депутат Госдумы Роман Терюшков. Таким образом, завершено формирование всей 45-километровой магистрали. «При федеральной поддержке мы построили большую и очень нужную дорогу. По сути, это полноценный дублер порой сильно загруженного МКАД, который обеспечит и развитие экономики, и совершенно иное качество жизни для ряда крупных округов Подмосковья — Люберец, Балашихи, Лыткарина, Ленинского, Подольска, Домодедова. Хочу от души поблагодарить за то, что на всех этапах реализации проекта нас сопровождало правительство Российской Федерации в рамках масштабной президентской программы», — отметил губернатор Московской области.

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На ЮЛА построили более 60 сложных технологичных инженерных сооружений, среди которых большой мост через Москву-реку.

«При строительстве мы столкнулись с большим количеством коммуникаций, которые требовали переноса, — это и нефть, и газ, и высоковольтные линии. Но у нас все получилось, и сегодня мы имеем возможность полностью открыть дорогу, которая, я уверен, даст заметный результат», — подчеркнул глава региона. Дорога без привычного крюка через МКАД Главная особенность Южно-Лыткаринской автодороги — возможность перемещаться между югом и востоком области по новому маршруту, не возвращаясь на МКАД. Магистраль связывает М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-12 «Восток», А-105, а также Варшавское и Каширское шоссе.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

По расчетам, она способна принять до 30% транзитного потока. Это должно снизить нагрузку не только на Московскую кольцевую автодорогу, но и на другие магистрали, которые сегодня используют для передвижения между районами Подмосковья.

Отдельный эффект — улучшение транспортной доступности аэропортов Домодедово и Жуковский. Теперь поездки к ним можно строить напрямую сразу с нескольких направлений. Марат Хуснуллин назвал ЮЛА одним из ключевых элементов транспортного каркаса Московского региона.

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«Реализация проекта стала возможна благодаря слаженной работе федерального и регионального бюджетов, а также привлечению внебюджетных средств концессионера. Объект построен в рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“ по поручению президента. Новое бессветофорное скоростное движение от Варшавского шоссе до М-12 „Восток“ улучшит транспортную доступность восьми городских округов. Строительство таких объектов — основа для выполнения задачи по повышению качества жизни в опорных населенных пунктах к 2030 году», — отметил вице-премьер.

Он выразил благодарность главе государства за его внимание к отрасли и конкретному объекту. Также Марат Хуснуллин поблагодарил Андрея Воробьева, концессионера, проектировщиков, строителей и Газпромбанк. Более 60 сложных сооружений Южно-Лыткаринская автодорога стала не просто новой линией на карте региона. В рамках проекта построили 64 искусственных сооружения, включая 600-метровый мост через Москву-реку, подземный тоннель в Видном, 10 транспортных развязок и шесть пешеходных переходов.

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Строителям пришлось работать в условиях плотной городской и инженерной инфраструктуры. На пути трассы находились нефтяные и газовые коммуникации, высоковольтные линии и другие сети, перенос которых потребовал отдельных технических решений.

Всего в реализации проекта участвовали более 2,9 тысячи человек, а также задействовали свыше 650 единиц техники. Поэтапное строительство Возведение объекта началось в августе 2022 года, а первый участок открыли в феврале 2025-го — трехкилометровый отрезок от Варшавского шоссе с развязкой на М-2 «Крым». Затем движение последовательно запустили еще на нескольких участках. В их числе — 2,6 километра от Каширского шоссе до А-105, 11,4 километра от Володарского до Новорязанского шоссе, 4,5 километра от Новорязанского до Егорьевского шоссе, а также 6,8 километра от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток» и 9,3 километра от жилого комплекса «Видный город» до Каширского шоссе. Финальным этапом стал участок длиной 7,2 километра от А-105 до Володарского шоссе. Роман Терюшков отметил, что теперь автомобилисты получили возможность напрямую пересекать область с юга на восток.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«Если раньше дорога из Балашихи в Люберцы или Видное через МКАД занимала полтора часа, то по новой трассе этот путь займет не более 30 минут. Это огромная экономия и для ежедневных поездок на работу, и для выездов на дачу. Новая дорога становится полноценным дублером МКАД на ее самом перегруженном участке», — отметил Терюшков.

Запуск ЮЛА позволит разгрузить кольцевую автодорогу и сделает более комфортными поездки для жителей целого ряда округов, в том числе Лыткарина, Люберец и Балашихи. Что магистраль меняет для Балашихи Хотя основная трасса не проходит через центр Балашихи, ее восточная часть связана с М-12 и московской скоростной сетью. Поэтому для жителей округа появляется новый вариант поездок на юг и юго-восток области. Через М-12 и ЮЛА можно выйти на М-5, А-105, М-4 и М-2, не используя кольцевую автодорогу. В результате меняется и логика поездок в соседние территории: например, путь из Балашихи в Люберцы или Видное, по приведенным расчетам, может занимать до 30 минут вместо прежних полутора часов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Сокращается и путь от Старой Купавны до аэропорта Домодедово — примерно до часа против двух часов ранее.

Таким образом, новая автодорога становится альтернативой юго-восточному участку МКАД и должна помочь перераспределить транспортные потоки на этом направлении. Лыткарино получает новые связи Для Лыткарина один из главных результатов проекта — появление новых прямых маршрутов сразу в нескольких направлениях. ЮЛА связала Лыткаринское шоссе с М-5, а в другой части — с Володарским шоссе, А-105, М-4 и М-2. Развязки на Тураевском и Лыткаринском шоссе расширили возможности выезда из города. При этом перераспределение транспорта должно снизить нагрузку на прежние выезды — Володарское и Лыткаринское шоссе — до 30%.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Особую роль играет мост через Москву-реку. Благодаря ему поездка на другой берег теперь занимает считаные минуты вместо 40 минут и более, которые раньше могли уходить на переправу.

Время в пути к аэропортам Жуковский и Домодедово также сократилось примерно в 2,5 раза. Кроме того, новый маршрут позволяет быстрее добираться до Ленинского округа, Домодедова, Подольска и Балашихи, а через Егорьевское шоссе — выходить к М-12 и Московскому скоростному диаметру. Люберцы уже почувствовали эффект Для Люберец один из первых заметных результатов ЮЛА — изменение нагрузки на городские дороги. После запуска новых участков часть транспортного потока ушла с основных направлений. В августе интенсивность движения на Октябрьском проспекте снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на Егорьевском шоссе — почти на 8%.

Одновременно сократилось время поездки между восточными направлениями. Если раньше дорога от М-5 до М-12 «Восток» занимала 25-30 минут, то сейчас этот маршрут можно преодолеть примерно за 10 минут.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Дополнительные съезды в районе Томилина и Краскова планируют вводить поэтапно до 2027 года. Они должны сделать магистраль доступнее для жителей населенных пунктов, расположенных рядом с трассой. Прямой выход на юг для жителей Раменского Для Раменского округа Южно-Лыткаринская автодорога стала новым поперечным маршрутом между М-5 «Урал», Егорьевским шоссе и южной частью области. Через развязку с М-5 автомобилисты могут двигаться в сторону Лыткарина, Володарского шоссе, А-105, а далее — к М-4 и М-2. Связка с Егорьевским шоссе формирует еще один маршрут между Раменским направлением и югом региона.

В результате для многих поездок больше не требуется использовать МКАД. По приведенным расчетам, путь от М-5 до М-12 стал короче примерно на 20 минут. Дорога из Раменского в Домодедово в часы пик занимает около часа вместо 1 часа 30 минут, а до Видного — около 50 минут вместо 1 часа 20 минут.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

При этом происходит и перераспределение потоков: в августе 2026 года трафик на М-5 увеличился примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, тогда как на Егорьевском шоссе нагрузка снизилась. Ленинский округ обрел новые маршруты Для Ленинского округа ЮЛА открыла дополнительные возможности для поездок в сторону М-2 и Бутова, аэропорта Домодедово, М-5 и восточных районов Подмосковья. Так, дорога между Видным и Бутово теперь занимает около 20 минут. Сократилось и время поездки до М-5 — примерно на полчаса.

Участок между Каширским шоссе и А-105 обеспечил более прямой выезд в сторону аэропорта Домодедово и Московской кольцевой автодороги. А отрезок от жилого комплекса «Видный город» до Каширского шоссе объединил западные части магистрали в непрерывный транспортный коридор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

После полного запуска ЮЛА жители округа получили возможность быстрее добираться на восток области — через Володарское и Егорьевское шоссе к М-5, М-12 и Московскому скоростному диаметру. Эффект выходит за пределы трассы Новая магистраль должна изменить не только время отдельных поездок, но и общую транспортную схему Московского региона. Она рассчитана на перераспределение транзита между МКАД и федеральными дорогами, связывая направления, которые раньше во многих случаях соединялись через столицу.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В перспективе это должно сказаться и на развитии прилегающих территорий. Более удобная транспортная инфраструктура создает условия для строительства новых жилых и промышленных объектов, развития логистики и появления новых экономических связей между муниципалитетами.