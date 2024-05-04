ЕГЭ-2024 в Подмокововье: как подготовиться и сдать на 100 баллов | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 00:53 «Главное — определить стратегию». Подмосковным школьникам подсказали тактику сдачи ЕГЭ Директор лицея Белоусов: для успешной сдачи ЕГЭ ребенку важно выбрать стратегию Телеканал «360»

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Подмосковные выпускники готовятся к сдаче единого госэкзамена, в этом году ЕГЭ будут сдавать более 34 тысяч учеников региона. Как проходит подготовка к экзаменам в школах-флагманах и на что обратить внимание ученикам в стриме 360.ru с Ксенией Присекиной рассказал директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов.

Пробные экзамены выявят дефицит знаний

«В Московской области система выстроена очень слаженно, у нас есть репетиционные экзамены, которые позволяют ребятам выявить свои дефициты. И после того, как педагог понимает, в чем дефицит у конкретного класса, у конкретного ученика, может выстроить индивидуальную траекторию ликвидации этих дефицитов», — пояснил собеседник телеканала.

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Директор лицея отметил, что качество сдачи ЕГЭ с каждым годом растет, стабильно ученики показывают пять-шесть 100-балльных результатов. В рамках пробных экзаменов, организованных Рособрнадзором на площадке ВДНХ, ученики Подмосковья показывают отличные результаты, в том числе и 100-балльные.

«Самое главное — не перегореть. Очень важно правильно психологическую подготовку провести для детей, чтобы они к моменту сдачи основных экзаменов этот кураж не потеряли», — подчеркнул Белоусов.

Выбор стратегию

Выпускники понимают, что для успешной сдачи ЕГЭ важно не только показать знания и умения, но и выбрать правильную стратегию сдачи экзаменов и решения задач. Директор лицея пояснил, что кто-то в первую очередь решает простые задачи, потом переходит к более сложным. А кто-то предпочитает сначала расправиться со сложными, а потом перейти к наиболее простым.

Телеканал «360»

«Как правило ребенок к моменту, когда сдает основной экзамен, точно знает тайминг — сколько времени он может потратить на решение определенных задач. И если у ребенка этот механизм точно отработан, стратегия определена, то мне кажется, тут успех должен быть», — заявил Белоусов.

К 10-11 классу ученики уже определяются с предметами. Задача учителя — разобрать сложные моменты, которые входят в итоговую аттестацию, с учетом специфики. Также педагогу важно поддерживать методические знания о том, как меняется экзамен, и объяснить детям, каким образом решаются эти задачи.

«Второе — это вопрос отработки типовых вещей. И оставить время для того, чтобы разобрать те эксклюзивные сложные задачи, которые присутствуют в ЕГЭ и которые требуют очень серьезного рассуждения, объяснения», — добавил собеседник телеканала.

«Определить стратегию можно только пробой» Дмитрий Белоусов Директор Балашихинского лицея

В лицее каждый триместр проводят пробные экзамены. Во время проб ребенок определяет свои слабые и сильные места. Эта практика пришла в школы-флагманы, но потом перешла в другие учебные заведения Подмосковья, отметил директор лицея.