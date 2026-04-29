«Мама Лариса» и фельдшер Роман: подмосковных медиков поздравили с Днем работника скорой помощи Главврач Мирзонов: медики скорой приезжают по первому зову и спасают жизни

Медики скорой помощи первыми склоняются над теми, кому «нужно просто спасти жизнь». Они видят пожары, падения с высоты, ранения в драках, и первыми включаются в борьбу за жизнь пациента. В материале 360.ru — две истории, две жизни, две судьбы, связанные с самой сложной, неспокойной, но и самой нужной профессией. Подмосковных медиков поздравили с Днем работника скорой помощи.

40 лет в карете скорой помощи Лариса Альбицкая из Солнечногорска работает врачом скорой помощи уже более 40 лет. С момента, когда сын в 2022 году ушел на СВО, она активно включилась в волонтерскую деятельность. Сначала с единомышленниками шила постельное белье и одежду для бойцов. Помощь на передовую Лариса возит сама, ей там дали позывной Мать. «Сначала помогала только части, где мой сын находился. Но уже пятый год идет специальной военной операции, и уже у меня очень много знакомых там появилось. Со временем несколько частей. Поэтому ребята ждут. У меня есть позывной, который мне ребята дали. Я ж Мать. Для меня это очень почетно. И когда они говорят: „Мать едет“, я не могу их подвести. Я езжу туда, стараюсь каждый месяц-полтора ехать. Чем можем, помогаем», — поделилась Лариса.

Альбицкая стала первым в Подмосковье руководителем проекта по производству сухпайков для военнослужащих «Ложка за маму». Для освоения технологии бережной дегидратации продукта Лариса прошла специальное обучение в Томске. Благодаря поддержке регионального отделения «Единой России» проект удалось масштабировать. «Мы изготавливаем сухие продукты. У нас достаточно широкое меню: харчо, щи, борщи, лапша, каши молочные и мясные. Все это мы высушиваем и фасуем, и доставляем горячие обеды. Достаточно только залить кипятком и горячий обед домашний у ребят готов», рассказала Альбицкая. С начала запуска производства Мать доставила на фронт более 50 тонн помощи. За свою деятельность отмечена рядом наград. Среди них медаль за содействие в СВО, благодарности от командования воинских частей и руководства Подмосковья.

Фельдшер с 20-летним стажем Роман Абакумов из Коломны в скорой уже 20 лет. О медицине мечтал с детства, окончил Коломенский медицинский колледж на медицинское отделение и после переподготовки на фельдшера пришел работать в скорую. С тех пор его будни — пожары, падения с высоты, драки, давление у пациентов. Во время эпидемии ковида в 2020 году Роман трудился в красной зоне. После вторжения ВСУ в Курскую область — в Курске. Абакумов отметил, что медик — это не только в рабочее время. Приходилось оказывать помощь даже на борту самолета — во время перелета в Мурманск пассажиру стало плохо и Роман оказал ему первую помощь.

Абакумов вспомнил, в каком состоянии было здравоохранение в начале нулевых, и как оно изменилось в регионе за последние годы. «По народным программам сейчас мы получаем новые автомобили с аппаратурой. Аппаратура высокотехнологичная, современная. То есть это устройство и сердечно-легочной реанимации, и аппараты ИВЛ, устройство внутрикостного доступа. Автомобили оснащены по полной программе», — поделился медик.

Сложная, неспокойная, но очень нужная профессия В День работника скорой помощи Ларису, Романа и их коллег поздравил главный врач Химкинской больницы, депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов. «От всей души, от всего сердца поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Вы выбрали не только самую важную и неспокойную профессию, но еще самую нужную, самую сложную специальность. Вы всегда на острие атаки. Вы всегда на самой передовой, на самом переднем крае. Вы едете к пациенту по первому зову. Вы склоняетесь над человеком, которому нужно просто спасти жизнь. Огромное вам спасибо за ваш труд, за ваши золотые руки, за ваши горячие сердца», — сказал Мирзонов. Среди работников скорой помощи не только фельдшеры, но и медсестры, санитарки, водители. Благодаря их слаженной работе спасены миллиарды жизней.