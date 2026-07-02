Подмосковные поисковики присоединились к автопробегу «Помним имя твое, Солдат!»

Ежегодный автопробег поисковиков «Помним имя твое, Солдат!» завершился в Подмосковье. В этом году акция была посвящена 85‑й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Старт автопробегу дали 17 июня в Красногорске. Маршрут пролегал по территории России и Беларуси: преодолев границу, участники последовательно проехали по Витебской, Минской и Брестской областям.

«В акции были задействованы 12 брендированных автомобилей с экипажами по четыре человека. На белорусской земле к подмосковным отрядам присоединились местные поисковики. Вместе они посетили воинские захоронения, приняли участие в памятных митингах и церемониях возложения цветов», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В ночь с 21 на 22 июня поисковики присоединились к масштабной военно‑исторической реконструкции «22 июня 1941 года. Брестская крепость» на территории Кобринского укрепления. Затем они возложили цветы к центральному мемориалу Брестской крепости, почтили погибших минутой молчания и посетили открытие мемориальной зоны «Скорбь» у руин 44‑го стрелкового полка.