Подмосковные поисковики присоединились к автопробегу «Помним имя твое, Солдат!»
Ежегодный автопробег поисковиков «Помним имя твое, Солдат!» завершился в Подмосковье. В этом году акция была посвящена 85‑й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Старт автопробегу дали 17 июня в Красногорске. Маршрут пролегал по территории России и Беларуси: преодолев границу, участники последовательно проехали по Витебской, Минской и Брестской областям.
«В акции были задействованы 12 брендированных автомобилей с экипажами по четыре человека. На белорусской земле к подмосковным отрядам присоединились местные поисковики. Вместе они посетили воинские захоронения, приняли участие в памятных митингах и церемониях возложения цветов», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В ночь с 21 на 22 июня поисковики присоединились к масштабной военно‑исторической реконструкции «22 июня 1941 года. Брестская крепость» на территории Кобринского укрепления. Затем они возложили цветы к центральному мемориалу Брестской крепости, почтили погибших минутой молчания и посетили открытие мемориальной зоны «Скорбь» у руин 44‑го стрелкового полка.
Участники также посетили концерт казачьего ансамбля «Криница», наблюдали марш реконструкторов по улицам города, присоединились к акции «Сквер славы героев‑пограничников всех поколений» и к открытию аллеи славы. В рамках акции «Мирный вечер на Советской. А завтра была война» им представили театрализованные литературно‑музыкальные программы, выставки ретротехники и фотодокументальные экспозиции из фондов Брестского областного краеведческого музея.
Также поисковики стали участниками международной молодежной патриотической акции «Боевой расчет» и торжественной церемонии старта Белорусско‑российского патриотического проекта «Поезд Памяти». В завершение программы они посмотрели кинофильм «Семь верст до рассвета» и спектакль «Дорогой детских слез…».
«Такие поездки укрепляют нашу решимость продолжать поисковую работу, возвращать имена героев и не давать забыть правду о войне. Это наша общая память, наша общая история и наша общая ответственность перед будущими поколениями», — поделился председатель областной молодежной общественной организации «Военно‑патриотическое поисковое объединение „Плацдарм“» Константин Смирнов.
Акцию поддержали правительство Московской области, Министерство информации и молодежной политики региона, правительство Республики Беларусь, Постоянный Комитет Союзного государства и Россотрудничество.