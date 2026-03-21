По итогам 2025 года подмосковное отделение «Юнармии» назвали лучшим в России. В рамках движения подростки учатся работать в команде и проходят подготовку по самым разным направлениям: от военной подготовки до тактической медицины и управления дронами.

Как работает «Юнармия» в Подмосковье

Подробно о том, как в регионе готовят юнармейцев, 360.ru рассказал начальник штаба в Московской области Евгений Лукошников.

Он назвал победу в конкурсе долгожданной. В позапрошлом году подмосковные юнармейцы заняли третье место, а в прошлом — второе. Лукошников предположил, что добиться высоких результатов позволили опыт и масштабная работа, которую проделало региональное отделение.

«Действительно, все у нас проходит на высоком уровне, а цикл военно-патриотических игр на территории Подмосковья — уникальный. Он не проводится больше нигде. Это порядка 10 мероприятий общим охватом более 10 тысяч человек», — подчеркнул он.

По словам начальника штаба, в каждой игре принимают участие не менее 120 команд.

В 11 муниципалитетах Московской области уже действуют современные дома «Юнармии» — центры и учебные комплексы, работающие в рамках движения.

«Безусловно, это школы, которые мотивированы. Это организации, которые действительно являются лидерами военно-патриотического воспитания детей», — обратил внимание руководитель регионального отделения.