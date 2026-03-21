Цель — развитие. Подмосковное отделение «Юнармии» назвали лучшим в стране
По итогам 2025 года подмосковное отделение «Юнармии» назвали лучшим в России. В рамках движения подростки учатся работать в команде и проходят подготовку по самым разным направлениям: от военной подготовки до тактической медицины и управления дронами.
Как работает «Юнармия» в Подмосковье
Подробно о том, как в регионе готовят юнармейцев, 360.ru рассказал начальник штаба в Московской области Евгений Лукошников.
Он назвал победу в конкурсе долгожданной. В позапрошлом году подмосковные юнармейцы заняли третье место, а в прошлом — второе. Лукошников предположил, что добиться высоких результатов позволили опыт и масштабная работа, которую проделало региональное отделение.
«Действительно, все у нас проходит на высоком уровне, а цикл военно-патриотических игр на территории Подмосковья — уникальный. Он не проводится больше нигде. Это порядка 10 мероприятий общим охватом более 10 тысяч человек», — подчеркнул он.
По словам начальника штаба, в каждой игре принимают участие не менее 120 команд.
В 11 муниципалитетах Московской области уже действуют современные дома «Юнармии» — центры и учебные комплексы, работающие в рамках движения.
«Безусловно, это школы, которые мотивированы. Это организации, которые действительно являются лидерами военно-патриотического воспитания детей», — обратил внимание руководитель регионального отделения.
Чему учат молодежь
В домах «Юнармии» есть специальное оборудование и методики. В них работают люди, имеющие серьезный опыт и заинтересованность в патриотическом воспитании молодежи.
Ребята, которые приходят в «Юнармию», приходят в том числе за знаниями, связанными с армией, какой-то военной составляющей. Безусловно, им нравится форма.
Евгений Лукошников
Начальник штаба в Московской области
В организации считают, что чем более разноплановой будет подготовка, тем она станет лучше, интересней и качественнее. Сейчас в «Юнармии» есть порядка 20-25 конкурсов, на которых участники могут показать свои умения по строевой и физической подготовке, по разборке и сборке автомата Калашникова, стрельбе, пилотированию БПЛА, тактической медицине.
«Наша цель — развить ребенка, чтобы он пошел по той стезе, которая ему ближе», — резюмировал Лукошников.
Самыми главными навыками, которые получают юнармейцы, он назвал смелость, развитие в разных направлениях и образование.