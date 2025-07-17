Подмосковная молодежь встретилась с производителем мороженого в Мытищах

В рамках третьего сезона проекта «Мы будущее. Сила смыслов» в мытищинском ДК «Яуза» прошла встреча вице-президента ГК «Чистая линия» Армена Бениаминова с подмосковной молодежью. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики МО.

Мероприятие собрало более тысячи человек из 50 муниципалитетов региона. Как отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, такие события помогают ребятам расширить кругозор и определить путь дальнейшего развития. «Молодость — это время открытий, важных решений, выбора своего пути. И чтобы помочь ребятам, мы приглашаем на наши встречи экспертов в самых разных областях: журналистов, артистов, бизнесменов, общественных деятелей и других», — отметила она.

Фото: Татьяна Товпеко-Першина

Бениаминов рассказал ребятам свою историю профессионального успеха. Он рано потерял отца, и пришлось пойти работать. В 15 лет юный Армен начал производить хрустальные люстры, работа не мешала ему учиться. Особое внимание в своем рассказе бизнесмен уделил важности образования и глубокого погружения в профессию.

«Если ты ничего не понимаешь в теме, надо сначала вникнуть и разобраться. Хотите заниматься автомойкой — идите работайте в этой сфере два-три года. Вникайте в это, понимайте», — сказал Бениаминов.

Фото: Татьяна Товпеко-Першина

Волонтерство на паблик-токе обсуждали отдельно. Ребята задавали вопросы про СВО, гумпомощь и поддержку военных. Бениаминов рассказывал о своей деятельности, о том, как подарил квадроцикл женщине-медику, спасавшей жизни на передовой, и о том, как радовал детей Донбасса и Курской области мороженым.

В комфортной и дружеской обстановке ребята интересовались производством сладкого лакомства, расспрашивали об ИИ в работе фабрик и морозильных цехов. Больше всего участников интересовало, как управлять большой компанией и не бояться принимать ответственные решения. Без шутливых вопросов тоже не обошлось. Авторов лучших из них спикер наградил сертификатами на мороженое и книгами.

Фото: Татьяна Товпеко-Першина

«Сегодняшняя молодежь лучше, чем мы. Я вижу это и в своей работе на предприятии, и сегодня на встрече, и они это докажут, уверен, мы все это скоро увидим!» — поделился бизнесмен, отметив энергию и потенциал подрастающего поколения.

Отдельно спикер поблагодарил волонтеров Подмосковья за их неравнодушие и добрые дела. Еще долго после встречи ребята не хотели отпускать Бениаминова, они общались с гостем и фотографировались.

Фото: Татьяна Товпеко-Першина