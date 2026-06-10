Подмосковная компания разработала уникальную систему биодинамического освещения
На международной выставке «Электро-2026» компания «Трион», расположенная в Сергиевом Посаде, представила опыт внедрения отечественной системы биодинамического освещения на одном из крупнейших транспортных объектов страны. Речь идет о Ленинградском вокзале в Москве.
Презентация проекта состоялась в рамках экспертного дня форума и продемонстрировала возможности российских технологий в сфере интеллектуального управления светом.
Разработанное компанией решение основано на собственной системе управления освещением «Аструм», которая объединяет аппаратные компоненты и программное обеспечение.
Продукт внесли в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России, что позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности, включая государственные учреждения и стратегически важную инфраструктуру.
Основой системы стал контроллер STAR Imperium-1, серийное производство которого организовали на предприятии в Сергиевом Посаде. Устройство отвечает за управление световыми сценариями, регулировку яркости и цветовой температуры, а также обеспечивает стабильную работу системы как в автономном режиме, так и при взаимодействии с операторами.
Одним из крупнейших проектов с применением этой технологии стала модернизация Ленинградского вокзала, проводимая в рамках развития Центрального транспортного узла. Перед специалистами стояла задача создать освещение, максимально приближенное к естественным биоритмам человека, что особенно важно для объекта с круглосуточным пассажиропотоком.
Для реализации проекта на вокзале установили более тысячи светильников, свыше двух десятков контроллеров, объединенных в единую резервируемую сеть, а также семь шкафов управления, обеспечивающих работу системы в пяти залах комплекса.
Освещение автоматически меняет цветовую температуру в течение года — от теплых оттенков до более холодных, учитывая географическое положение объекта. Переходы между режимами происходят плавно и практически незаметны для посетителей.
Биодинамическое освещение — это осознанный выбор в пользу здоровья, комфорта и энергоэффективности. Помимо поставки оборудования наша зона ответственности как производителя — обеспечение бесшовного процесса от технического задания до ввода в эксплуатацию. Российские заказчики могут внедрять такие системы, не опасаясь зависимости от иностранных вендоров, получая при этом решение с прозрачным ценообразованием и без скрытых облачных подписок.
Андрей Морозов
руководитель направления «Системы управления освещением» компании «Трион»
Сегодня технологии на базе системы «Аструм» востребованы не только на транспортных объектах. Их также внедряют на промышленных и логистических предприятиях, в образовательных и медицинских учреждениях. Особое значение такие решения приобретают в арктических регионах, где продолжительные периоды полярного дня и ночи оказывают существенное влияние на самочувствие и работоспособность людей.
Локализация производства в Московской области позволяет обеспечить стабильные поставки оборудования, контроль качества на всех этапах изготовления и оперативную техническую поддержку на протяжении всего срока эксплуатации проектов.