От ОАЭ и Турции до Китая и Ирана. Подмосковье подпишет рекордные соглашения на ПМЭФ

Андрей Воробьев: Подмосковье заключит на ПМЭФ рекордные инвестиционные договоры

Инвестиционные соглашения Московской области на ПМЭФ составят рекордные 300 миллиардов рублей. Большой блок встреч пройдет с иностранными партнерами из Турции, ОАЭ, Ирана, Белоруссии и Китая, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Традиционно Петербургский международный экономический форум приносит регионам крупные инвестиционные проекты. В этом году Подмосковье заключит договоры на сумму почти вдвое большую, чем в прошлый раз.

На полях ПМЭФ встретятся участники из 140 стран — свыше 20 тысяч человек. Программа продлится до 21 июня, выступят около тысячи экспертов и спикеров.

Нам, безусловно, важны технологии и все, что касается искусственного интеллекта. Уже намечены встречи с инвесторами в вопросах авиакомпонентов и промышленных роботов, с ведущими операторами связи и Сбером.

Андрей Воробьев

За прошедшие 11 лет Московская область заключила соглашения более чем на триллион рублей. Это около 250 проектов.

«Подмосковье всегда серьезно готовится к ПМЭФ, и большинство достигнутых здесь договоренностей успешно реализуются. В этот раз планируем свыше 40 соглашений более чем на 300 миллиардов рублей инвестиций», — сказал Андрей Воробьев.

Подмосковье получит 15 тысяч новых рабочих мест

Особое внимание на ПМЭФ уделят сферам импортозамещения, продовольственной безопасности, производства куриного яйца, переработки масленичных культур, создания животноводческих комплексов.

«Большой блок — встречи с нашими иностранными друзьями, партнерами из Белоруссии, Турции, ОАЭ, Ирана и, конечно, Китая. Питерский форум — большое событие для всей нашей страны и каждого региона», — добавил глава Подмосковья.

В этом году благодаря инвестиционным соглашениям появится 15 тысяч новых рабочих мест на высокотехнологичных производствах в Московской области.

О том, что Подмосковье представило на своем стенде на ПМЭФ, читайте в материале.

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