От ОАЭ и Турции до Китая и Ирана. Подмосковье подпишет рекордные соглашения на ПМЭФ
Андрей Воробьев: Подмосковье заключит на ПМЭФ рекордные инвестиционные договоры
Инвестиционные соглашения Московской области на ПМЭФ составят рекордные 300 миллиардов рублей. Большой блок встреч пройдет с иностранными партнерами из Турции, ОАЭ, Ирана, Белоруссии и Китая, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Традиционно Петербургский международный экономический форум приносит регионам крупные инвестиционные проекты. В этом году Подмосковье заключит договоры на сумму почти вдвое большую, чем в прошлый раз.
На полях ПМЭФ встретятся участники из 140 стран — свыше 20 тысяч человек. Программа продлится до 21 июня, выступят около тысячи экспертов и спикеров.
Нам, безусловно, важны технологии и все, что касается искусственного интеллекта. Уже намечены встречи с инвесторами в вопросах авиакомпонентов и промышленных роботов, с ведущими операторами связи и Сбером.
Андрей Воробьев
За прошедшие 11 лет Московская область заключила соглашения более чем на триллион рублей. Это около 250 проектов.
«Подмосковье всегда серьезно готовится к ПМЭФ, и большинство достигнутых здесь договоренностей успешно реализуются. В этот раз планируем свыше 40 соглашений более чем на 300 миллиардов рублей инвестиций», — сказал Андрей Воробьев.
Подмосковье получит 15 тысяч новых рабочих мест
Особое внимание на ПМЭФ уделят сферам импортозамещения, продовольственной безопасности, производства куриного яйца, переработки масленичных культур, создания животноводческих комплексов.
«Большой блок — встречи с нашими иностранными друзьями, партнерами из Белоруссии, Турции, ОАЭ, Ирана и, конечно, Китая. Питерский форум — большое событие для всей нашей страны и каждого региона», — добавил глава Подмосковья.
В этом году благодаря инвестиционным соглашениям появится 15 тысяч новых рабочих мест на высокотехнологичных производствах в Московской области.
О том, что Подмосковье представило на своем стенде на ПМЭФ, читайте в материале.