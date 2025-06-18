От ОАЭ и Турции до Китая и Ирана. Подмосковье подпишет рекордные соглашения на ПМЭФ

Инвестиционные соглашения Московской области на ПМЭФ составят рекордные 300 миллиардов рублей. Большой блок встреч пройдет с иностранными партнерами из Турции, ОАЭ, Ирана, Белоруссии и Китая, отметил губернатор Андрей Воробьев .

Традиционно Петербургский международный экономический форум приносит регионам крупные инвестиционные проекты. В этом году Подмосковье заключит договоры на сумму почти вдвое большую, чем в прошлый раз.

На полях ПМЭФ встретятся участники из 140 стран — свыше 20 тысяч человек. Программа продлится до 21 июня, выступят около тысячи экспертов и спикеров.