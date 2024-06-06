Сегодня 18:50 Подмосковье вошло в список лидеров по числу производителей со знаком «Роскачества» Замглавы «Роскачества» Михалева рассказала о достижениях производств Подмосковья 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

Подмосковье

Роскачество

Бизнес

Продукты

ПМЭФ-2024

Знак «Роскачества» на товаре свидетельствует о том, что он прошел тщательную проверку и отвечает всем требованиям и нормам. Московская область много лет входит в число лидеров среди регионов, чьи производители получили на выпускаемую продукцию такую маркировку. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала замруководителя автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Юлия Михалева.

Успехи Подмосковья

Михалева рассказала, что организация работает со всеми регионами и проверяет качество всей выпускаемой продукции, в том числе той, которая идет на экспорт. «Московская область — один из лидеров среди субъектов страны по числу производителей, которые являются держателями знака качества. Также регион делит второе место с Краснодарским краем по количеству присвоенных знаков „органика“», — заявила она. Собеседница 360.ru добавила, что это не единственные достижения Подмосковья. В национальном конкурсе органической продукции региональный производитель занял третье место. Кроме того, область получила премию федерального правительства за совершенствование бизнес-процессов в области качества. «Здесь московский регион тоже в числе лидеров, причем это сохраняется на протяжении многих лет, а премия эта существует уже почти три десятка лет», — сказала представитель организации. Михалева подчеркнула, что властям Москвы не стоит расслабляться, потому что активность Подмосковья в области контроля качества и другим направлениям позволит обогнать столицу.

Зачем нужна маркировка?

Знак «Роскачества» на товаре помогает потребителю в понимании, что он покупает. Это означает, что продукт прошел тщательную проверку и соответствует всем ожиданиям.

Когда потребитель видит, что «проверено Роскачеством» или маркировку «органическая продукция или „зеленая“, то можно не сомневаться: это действительно так, а не просто потому, что производитель решил это написать на упаковке Юлия Михалева замруководителя АНО «Российская система качества»

Михалева добавила, что, кроме проверки выпускаемых в регионах продуктов, «Роскачество» оказывает помощь в проведении диагностики, исследованиях продукции и выстраивании бизнес-процессов. «„Роскачество“ — инструмент для экономики региона, для производителей, для организации любой формы собственности. В том числе для органов власти, с которыми мы помогаем отстраивать работу», — пояснила она. Собеседница 360.ru подчеркнула, что речь не идет о контроле или надзоре, а именно о помощи.

Как бизнесу получить знак качества на свою продукцию?

Получить знак качества производители могут по своей заявке, обратившись в организацию. Представители «Роскачества» приедут на производство для проверки. «Мы сравниваем этот процесс с медосмотром для человека или с техосмотром для машин. Когда по всем показателям, по чек-листу сканируем все, как единый организм. Ведь если у человека все хорошо, но нога отваливается, вряд ли процесс жизнедеятельности будет у него качественным. То же самое касается и компании. Почему я и говорю, мы на компанию, на организацию, на производство смотрим как на организм», — пояснила Михалева. Собеседница 360.ru добавила, что бывает обратная ситуация, когда производители просто не знают, что существует такая форма государственной поддержки, потому что диагностику проводят за счет федерального бюджета. То есть для бизнеса она ничего не стоит. Тогда организация напоминает о себе через СМИ или в ходе общения с региональными министерствами, которые курируют профильные области и сообщает, что у предпринимателей есть возможность получить такую помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме подпишут 37 соглашений на общую сумму в 175 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что часть контрактов заключат с китайскими инвесторами по целому ряду крупных проектов, а также с представителями Узбекистана и Белоруссии.