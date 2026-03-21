Эмоциональный вид спорта. Подмосковье стало центром российского чирлидинга

Чирлидинг стал в Подмосковье популярным направлением, которым дети занимаются с большим удовольствием. Они могут бесплатно обучиться модному виду спорта во многих городах — для успешных тренировок потребуются только упорство, смелость и красивый костюм.

Что такое чирлидинг

Чирлидинг зародился в США в XIX веке. Это необычный вид спорта, который совмещает элементы шоу, хореографии, гимнастики и акробатики.

О том, как он развивается в Московской области, рассказала 360.ru заместитель директора школы спортивного танца «Надежда» Ольга Морозова. Она обратила внимание, что чирлидинг состоит из танцевальных и акробатических элементов, требующих серьезной подготовки.

«Это эмоциональный вид спорта. У нас в школе занимается 400 человек. Конечно, есть не только чирлидинг, но и другие виды. Но самый массовый — чирлидинг», — отметила Морозова.

По ее словам, прийти в спортивную школу на это направление может любой ребенок. Занятия бесплатные, и от спортсменов-школьников требуется только форма.

В чирлидинге есть множество направлений, в том числе фристайл, хип-хоп, джаз и акробатика. Вопреки сложившимся стереотипам, на занятия ходят не только девочки, но и парни. Чаще всего они попадают в чирлидинг из спортивной гимнастики.

«Все очень серьезно, не просто „вышли и подержали помпоны“. У нас есть разные соревнования», — подчеркнула замдиректора школы.