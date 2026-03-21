Эмоциональный вид спорта. Подмосковье стало центром российского чирлидинга
Замдиректора спортивной школы Морозова: чирлидинг набирает популярность в Химках
Чирлидинг стал в Подмосковье популярным направлением, которым дети занимаются с большим удовольствием. Они могут бесплатно обучиться модному виду спорта во многих городах — для успешных тренировок потребуются только упорство, смелость и красивый костюм.
Что такое чирлидинг
Чирлидинг зародился в США в XIX веке. Это необычный вид спорта, который совмещает элементы шоу, хореографии, гимнастики и акробатики.
О том, как он развивается в Московской области, рассказала 360.ru заместитель директора школы спортивного танца «Надежда» Ольга Морозова. Она обратила внимание, что чирлидинг состоит из танцевальных и акробатических элементов, требующих серьезной подготовки.
«Это эмоциональный вид спорта. У нас в школе занимается 400 человек. Конечно, есть не только чирлидинг, но и другие виды. Но самый массовый — чирлидинг», — отметила Морозова.
По ее словам, прийти в спортивную школу на это направление может любой ребенок. Занятия бесплатные, и от спортсменов-школьников требуется только форма.
В чирлидинге есть множество направлений, в том числе фристайл, хип-хоп, джаз и акробатика. Вопреки сложившимся стереотипам, на занятия ходят не только девочки, но и парни. Чаще всего они попадают в чирлидинг из спортивной гимнастики.
«Все очень серьезно, не просто „вышли и подержали помпоны“. У нас есть разные соревнования», — подчеркнула замдиректора школы.
Как проходят занятия
Морозова подтвердила, что чирлидинг является травмоопасным спортом, но тренеры используют разного рода страховки, чтобы снизить риски. Например, они выстилают пол специальным покрытием и надевают пояса на флаеров — детей, которые находятся на вершине станта.
Некоторые дети и родители боятся. Некоторые бросают, хотя уже начали заниматься, но это происходит все реже и реже.
Ольга Морозова
Заместитель директора школы спортивного танца «Надежда»
По ее мнению, страховка требуется на начальных этапах, но позже все трюки выполняются уже без нее. Благодаря упорным тренировкам спортсмены побеждают свои страхи и уверенно делают сальто и кувырки, держат стант.
«Те, у кого лидерская природа заложена, с удовольствием хотят стать флаером», — добавила Морозова.
Она добавила, что первые конкурсы по чирлидингу прошли в Подмосковье в 2005 году, и с тех пор направление активно развивается в регионе. Занятия проходят в разных городах: Дубне, Химках, Люберцах, Королеве и других. Морозова выразила надежду, что в будущем чирлидинг сделают олимпийским видом спорта.