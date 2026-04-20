Подмосковье поделилось опытом развития системы ЖКХ с 20 регионами

В Подмосковье прошло масштабное выездное совещание с участием заместителя министра строительства и ЖКХ России Алексеем Ересько и советника губернатора региона Евгения Хромушина. В мероприятии приняли участие делегации из более чем 20 субъектов страны.

Первой точкой визита стали Щелковские очистные сооружения — крупнейший современный комплекс, введенный в эксплуатацию в марте прошлого года. Его мощность достигает 400 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

«Сегодня мы приняли гостей из Ярославской, Челябинской, Новгородской, Самарской областей и других регионов. Очень приятно, что есть возможность поделиться механизмами, с которыми мы работаем. Поэтому и маршрут построили так, чтобы охватить максимальное число процессов: от эксплуатации объектов до цифрового мониторинга и работы с нештатными ситуациями», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

С декабря минувшего года комплекс находится в управлении Мособлводоканала, обслуживая около 700 тысяч жителей сразу нескольких городов. В рамках обновления на объекте внедрили современные экологические решения, среди которых ультрафиолетовое обеззараживание воды, системы очистки и стабилизации ила, а также многоступенчатая фильтрация.

«Качество очистки сточных вод значительно улучшилось, на выходе получаем ресурс рыбохозяйственного значения. Это главный итог модернизации, и мы постарались исчерпывающе показать результат каждого ее этапа», — пояснил генеральный директор Мособлводоканала Владимир Векленко.