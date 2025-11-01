Подмосковье поделилось опытом местного самоуправления на международном форуме

На Международном муниципальном форуме БРИКС, который прошел в Санкт-Петербурге, Московская область представила успешные практики местного самоуправления и развития территорий. Мероприятие объединило представителей регионов России и стран-партнеров, став площадкой для обсуждения инвестиций, сотрудничества и повышения качества жизни людей.

Подмосковье представили глава Дубны Максим Тихомиров, главы городских округов Домодедово и Балашиха Евгения Хрусталева и Сергей Юров, а также исполнительный директор Совета муниципальных образований региона Николай Ханин.

В рамках сессии «Жить и работать вне мегаполисов: стратегии удержания населения в городах» Юров рассказал об опыте Балашихи как города, который, находясь рядом с Москвой, сохраняет самобытность и динамично растет.

«Развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, благоустройство и участие жителей в управлении городом — все это наша стратегия, направленная на повышение качества жизни и устойчивое развитие территории», — пояснил глава округа.

Одной из ключевых тем форума стало развитие инвестиционного сотрудничества с Китаем. В Подмосковье реализуют 40 проектов с иностранным участием на сумму 136,6 миллиарда рублей, что позволит создать свыше 16 тысяч рабочих мест.

За последние десять лет китайские инвестиции в регион превысили 27 миллиардов рублей, а к 2026 году планируется увеличить экспорт в Китай до 550 тонн.

Символом партнерства стал бизнес-парк «Гринвуд» в Красногорске — крупнейший китайский кластер в России с инвестициями более 18 миллиардов рублей и 12 тысячами рабочих мест.

На долю Московской области приходится около 10% товарооборота между Россией и Китаем, что в 2024 году составило 24 миллиарда долларов.

«Важно, чтобы муниципалитеты России активно участвовали в развитии страны через взаимовыгодные проекты с нашими китайскими партнерами. Это создаст новые рабочие места, укрепит экономику и поможет реализовать амбициозные планы», — подчеркнул Ханин.

Подмосковные муниципалитеты продолжают развивать прямые связи с китайскими регионами. Так, глава Ленинского округа Станислав Каторов подписал соглашение о сотрудничестве с городом Чэнду, глава Ступина Сергей Мужальских — с новым районом Западного побережья Циндао, а руководитель Люберец Владимир Волков — с городом Хэншуй.

Международный муниципальный форум БРИКС объединил представителей более 70 стран и двух тысяч городов мира. В прошлом году на нем присутствовали около шести тысяч делегатов.