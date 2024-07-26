Сегодня 12:44 «Подмосковье — это любовь». Стенд региона открыли на фестивале «Таврида.Арт» Стенд Подмосковья открылся на фестивале «Таврида.Арт» в Крыму 0 0 0 Фото: Пресс-служба МИМП Московской области Подмосковье

Крым

Фестивали

В Крыму стартовал Фестиваль многонационального искусства «Таврида.Арт». В нем участвуют 240 молодых ребят из Московской области, среди них — музыканты, актеры, танцоры, художники блогеры и дизайнеры. Формированием делегации и работой стенда региона занимается Министерство информации и молодежной политики (МИМП) Подмосковья.

Роспись матрешек, песни, танцы и обучение медпомощи В первый день мероприятия для гостей открылся стенд Московской области. В течение трех дней участники со всей страны смогут позаниматься йогой, поучаствовать в викторинах и творческих мастер-классах, рассказала министра информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе. «Каждый точно найдет что-то для себя. Я желаю нашим молодым ребятам взять от этой поездки все — узнать много нового в разных творческих направлениях, познакомиться с интересными людьми, профи своего дела, наполниться правильными смыслами», — отметила она. В рамках фестиваля состоялось торжественное открытие выставки «Арт-Экспо», где представители регионов презентовали свои гастрономические и культурные достижения. Гостям стенда Подмосковья рассказали про зарайскую коврижку. В течение дня желающие могут угоститься мороженым «Чистая линия», производство которого осуществляется на территории региона.

Фото: Пресс-служба МИМП Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба МИМП Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба МИМП Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба МИМП Московской области 4/4

Особой популярностью пользовался мастер-класс инструкторов учебного Центра тактической медицины Артема Катулина «первая помощь себе и близким». Организация обучает военнослужащих навыкам оказания медпомощи в экстремальных ситуациях. На стенде Подмосковья провели мастер-класс по росписи брошек-матрешек. Гости забрали их с собой на память о фестивале и Подмосковье. Изделия привезли в Крым с фестиваля «Подмосковье — территория дружбы». Традиционная активность на стенде Подмосковья — открытый микрофон. Ребята из разных уголков России читают стихи, играют на гитаре, поют и танцуют.

Фото: Пресс-служба МИМП Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба МИМП Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба МИМП Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба МИМП Московской области 4/4

Реальность превзошла все ожидания В состав делегации от Московской области вошел актер иммерсивного театра, режиссер, педагог из Сергиева Посада Иван Акулов. «Я здесь уже в шестой раз, но каждый раз поражаюсь масштабу — Таврида обновляется, развивается, планка повышается. Здесь невероятная, непохожая ни на что атмосфера теплого Крыма», — рассказал он. Эмоциями от участия в фестивале поделилась физик-биолог из Пушкино Мария Чибисова. Ее основное увлечение — графический дизайн. Сейчас девушка проходит стажировку.

На самом деле я очень много знала о Тавриде заранее от друзей и знакомых, но реальность превзошла все ожидания! Когда ты гуляешь, а на горизонте появляется огромная инсталляция «Человек, смотрящий в море», это такой восторг, что вот оно сейчас перед тобой, и ты видишь это вживую. Мария Чибисова участница фестиваля

Фото: Пресс-служба МИМП Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба МИМП Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба МИМП Московской области 3/3

Дарья Антипина из Егорьевска работает редактором на местном телевидении, одновременно с этим она — поэтесса. «Особенность Тавриды в том, что она предоставляет возможности абсолютно всем. Главное, было бы желание развиваться, обучаться, не стоять на месте», — подчеркнула Дарья. Фестиваль «Таврида.Арт» представляет собой самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Мероприятие проходит каждый год в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей страны. Активисты первичной профсоюзной организации Зарайской больницы тоже отправились на фестиваль. Свыше 3,5 тысячи экспертов поделятся профессиональным опытом с молодежью.