Молодые профсоюзные активисты Подмосковья примут участие в фестивале «Таврида.Арт»

Активисты первичной профсоюзной организации Зарайской больницы примут участие в работе всероссийского фестиваля «Таврида. Арт» в Крыму. Более 3,5 тысячи экспертов поделятся профессиональным опытом с молодежью и расскажут, как развить личностные и управленческие навыки.

По словам члена молодежного совета Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Павла Золина, чтобы попасть на проект «Таврида.Арт» ребята подготовили видеовизитку с рассказом о деятельности профсоюза и прошли отбор.

«Программа очень насыщенная, в планах посетить мастер-классы по организации и проведению мероприятий, бизнес-тренинги, концерты с участием звезд шоу-бизнеса и принять участие в съемках шоу „МузLoft“ от Станислава Ярушина», — рассказал Золин.

В Министерстве здравоохранения Московской области отметили, что образовательный проект охватит свыше 270 участников из 89 регионов России.

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