Подходы к комплексному развитию территорий Подмосковья обсудили в Одинцове

В обсуждении приняли участие представители органов государственной и муниципальной власти, Управления Росреестра по Московской области, строительной отрасли, девелоперских компаний, а также садоводческих некоммерческих товариществ.

Одной из центральных тем встречи стало обеспечение новых жилых кварталов необходимой инфраструктурой. Участники подчеркнули, что проекты комплексного развития территорий должны предусматривать не только строительство жилья, но и создание социальных объектов, развитие дорожной сети и инженерных коммуникаций.

По мнению экспертов, рассчитывать будущую нагрузку на школы, детские сады, транспорт и коммунальные сети необходимо еще на стадии подготовки проектов, чтобы избежать проблем, связанных с чрезмерной плотностью застройки.

В рамках обсуждения также прозвучали предложения по повышению открытости градостроительных процессов. В частности, специалисты выступили за внедрение системы раннего информирования граждан о планируемом развитии территорий и расширение цифровых сервисов. Предполагается, что такие инструменты позволят собственникам земельных участков и потенциальным покупателям недвижимости заранее получать информацию о статусе земли и перспективах ее развития.

Начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Московской области Ольга Скрябина рассказала участникам о реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

По ее словам, этот цифровой ресурс позволяет размещать сведения о земельных участках, которые входят в зоны комплексного развития территорий, делая информацию более доступной для граждан и участников рынка.

Подводя итоги встречи, Валерий Селезнев сообщил, что все инициативы и предложения, озвученные в ходе круглого стола, будут обобщены и направлены для дальнейшей проработки на региональном и федеральном уровнях. Предполагается, что это позволит усовершенствовать механизмы регулирования комплексного развития территорий и повысить прозрачность реализации градостроительных проектов в Подмосковье.