Почтить память близких на Радоницу. Как быстро и бесплатно добраться до кладбищ Москвы и Подмосковья?
Православные отмечают Радоницу 21 апреля. В этот день в столичном регионе запустили бесплатные маршруты до кладбищ, а на территории Подмосковья начали ходить дополнительные автобусы. О том, как быстро и удобно добраться до мест почтения усопших, — в материале 360.ru.
Радоницу традиционно отмечают на девятый день после Пасхи. Верующие посещают кладбища, чтобы разделить с умершими радость Воскресения Христова. В это время спрос на общественный транспорт обычно увеличивается.
К важному для всех православных празднику в Московском регионе запустили 24 бесплатных экспресс-маршрута, а также вывели дополнительные машины на самые востребованные направления.
Бесплатные автобусы до кладбищ Москвы
Добраться до 11 кладбищ быстро и бесплатно 21 апреля можно на 400 автобусах и электробусах, которые будут курсировать по 24 маршрутам. Это не только регулярные направления, но и специальные экспрессы. Они будут ходить с 09:00 до 19:00.
Маршруты отметят особыми номерами: Э, Э-1, Э-2 и Э-3.
Жители смогут бесплатно добраться до следующих кладбищ:
- Николо-Архангельское кладбище;
- Перепечинское кладбище;
- Щербинское кладбище;
- Хованское кладбище;
- Митинское кладбище;
- Котляковское кладбище;
- Домодедовское кладбище;
- Востряковское кладбище;
- Зеленоградское центральное кладбище;
- Зеленоградское северное кладбище (Рожки);
- Алабушевское кладбище.
Построить удобный маршрут можно при помощи Единого транспортного портала.
Дополнительные автобусы в Подмосковье
В Подмосковье 21 апреля запустили дополнительный транспорт на нескольких маршрутах. Такие рейсы появились на двух направлениях.
Два больших автобуса вышли на маршрут № 7 «Дорожный участок — улица Владимирская». Еще три средние машины направили на маршрут № 10 «Вещевой рынок — Кладбище».
Для удобства пассажиров на остановках разместили понятную навигацию. Сориентироваться на месте также помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что 21 апреля станет последним днем работы пасхальных маршрутов в этом году.