Почтить память близких на Радоницу. Как быстро и бесплатно добраться до кладбищ Москвы и Подмосковья?

Православные отмечают Радоницу 21 апреля. В этот день в столичном регионе запустили бесплатные маршруты до кладбищ, а на территории Подмосковья начали ходить дополнительные автобусы. О том, как быстро и удобно добраться до мест почтения усопших, — в материале 360.ru.

Радоницу традиционно отмечают на девятый день после Пасхи. Верующие посещают кладбища, чтобы разделить с умершими радость Воскресения Христова. В это время спрос на общественный транспорт обычно увеличивается.

К важному для всех православных празднику в Московском регионе запустили 24 бесплатных экспресс-маршрута, а также вывели дополнительные машины на самые востребованные направления.

Бесплатные автобусы до кладбищ Москвы

Добраться до 11 кладбищ быстро и бесплатно 21 апреля можно на 400 автобусах и электробусах, которые будут курсировать по 24 маршрутам. Это не только регулярные направления, но и специальные экспрессы. Они будут ходить с 09:00 до 19:00.

Маршруты отметят особыми номерами: Э, Э-1, Э-2 и Э-3.

Жители смогут бесплатно добраться до следующих кладбищ:

Николо-Архангельское кладбище;

Перепечинское кладбище;

Щербинское кладбище;

Хованское кладбище;

Митинское кладбище;

Котляковское кладбище;

Домодедовское кладбище;

Востряковское кладбище;

Зеленоградское центральное кладбище;

Зеленоградское северное кладбище (Рожки);

Алабушевское кладбище.

Построить удобный маршрут можно при помощи Единого транспортного портала.