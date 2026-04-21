Почтить память близких на Радоницу. Как быстро и бесплатно добраться до кладбищ Москвы и Подмосковья?

Кладбище в деревне Поповка Троицкого административного округа
Фото: Кладбище в деревне Поповка Троицкого административного округа/Медиасток.рф

Православные отмечают Радоницу 21 апреля. В этот день в столичном регионе запустили бесплатные маршруты до кладбищ, а на территории Подмосковья начали ходить дополнительные автобусы. О том, как быстро и удобно добраться до мест почтения усопших, — в материале 360.ru.

Радоницу традиционно отмечают на девятый день после Пасхи. Верующие посещают кладбища, чтобы разделить с умершими радость Воскресения Христова. В это время спрос на общественный транспорт обычно увеличивается.

К важному для всех православных празднику в Московском регионе запустили 24 бесплатных экспресс-маршрута, а также вывели дополнительные машины на самые востребованные направления.

Бесплатные автобусы до кладбищ Москвы

Добраться до 11 кладбищ быстро и бесплатно 21 апреля можно на 400 автобусах и электробусах, которые будут курсировать по 24 маршрутам. Это не только регулярные направления, но и специальные экспрессы. Они будут ходить с 09:00 до 19:00.

Маршруты отметят особыми номерами: Э, Э-1, Э-2 и Э-3.

Жители смогут бесплатно добраться до следующих кладбищ:

Построить удобный маршрут можно при помощи Единого транспортного портала.

Дополнительные автобусы в Подмосковье

В Подмосковье 21 апреля запустили дополнительный транспорт на нескольких маршрутах. Такие рейсы появились на двух направлениях.

Два больших автобуса вышли на маршрут № 7 «Дорожный участок — улица Владимирская». Еще три средние машины направили на маршрут № 10 «Вещевой рынок — Кладбище».

Для удобства пассажиров на остановках разместили понятную навигацию. Сориентироваться на месте также помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что 21 апреля станет последним днем работы пасхальных маршрутов в этом году.

