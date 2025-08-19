Первые шаги в высоких технологиях. Как детей обучают работе с ИИ в Подмосковье
Искусственный интеллект активно внедряют в сфере образования в Подмосковье. Он уже стал полезным инструментом и помощником как для учителей, так и для учеников. Освоить современные технологии дети могут на бесплатных курсах по нейросетям — сейчас такие занятия бесплатно проводят на базе семейных центров. О том, как записаться на обучение и сделать первые шаги в высоких технологиях, расскажем в нашем материале.
Бесплатные курсы в семейных центрах
С августа по октябрь в семейных центрах Подмосковья проведут бесплатные уроки, рассчитанные на разные возрастные группы от девяти до 18 лет. Материал будет адаптирован под разные уровни подготовки, рассказали в региональном Минсоцразвития.
Занятия проводят в группах по 12 человек. Благодаря этому каждый ученик может получить индивидуальный подход и внимание педагога, чтобы наиболее эффективно усвоить полученные знания и навыки.
В течение пяти дней ребята будут осваивать базовые навыки работы с искусственным интеллектом и создавать собственную компьютерную игру.
Онлайн-курсы для школьников и студентов колледжей
Бесплатные онлайн-занятия проведут для школьников и студентов в рамках проекта «Код будущего. Искусственный интеллект». Курс рассчитан на 54 академических часа, а после его завершения участникам вручают сертификаты.
Чтобы записаться на занятия, необходимо выбрать понравившееся направление. Помимо искусственного интеллекта, можно изучить основы анализа данных, создание чат-ботов, программирование и многое другое. В состав курса входят видеолекции, практические уроки и тесты.
Подать заявку на обучение можно через региональный портал госуслуг. После проверки документов на электронную почту придет ссылка на цифровую платформу и инструкция по авторизации.
Всего курс займет четыре месяца.
Подготовка к олимпиаде по ИИ
Школьники могут поучаствовать во всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. В сентябре для участников проведут тренировочный этап. Там они смогут проверить свои знания перед основным испытанием. Участники получат практический опыт работы с современными технологиями.
Этап проведут в школах до 29 сентября.
Как искусственный интеллект помогает учителям?
Умные технологии внедряют в образовательный процесс не только как предмет изучения, но и как полезный инструмент. Так, ИИ помогает учителям проверять домашние задания, составлять образовательные планы и переводить записи уроков в конспекты.
Педагоги отмечают, что важно знать все преимущества и недостатки нейросетей, чтобы эффективно использовать их в учебном процессе.