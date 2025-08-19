Первые шаги в высоких технологиях. Как детей обучают работе с ИИ в Подмосковье

Искусственный интеллект активно внедряют в сфере образования в Подмосковье. Он уже стал полезным инструментом и помощником как для учителей, так и для учеников. Освоить современные технологии дети могут на бесплатных курсах по нейросетям — сейчас такие занятия бесплатно проводят на базе семейных центров. О том, как записаться на обучение и сделать первые шаги в высоких технологиях, расскажем в нашем материале.

Бесплатные курсы в семейных центрах

С августа по октябрь в семейных центрах Подмосковья проведут бесплатные уроки, рассчитанные на разные возрастные группы от девяти до 18 лет. Материал будет адаптирован под разные уровни подготовки, рассказали в региональном Минсоцразвития.

Занятия проводят в группах по 12 человек. Благодаря этому каждый ученик может получить индивидуальный подход и внимание педагога, чтобы наиболее эффективно усвоить полученные знания и навыки.

В течение пяти дней ребята будут осваивать базовые навыки работы с искусственным интеллектом и создавать собственную компьютерную игру.

Онлайн-курсы для школьников и студентов колледжей

Бесплатные онлайн-занятия проведут для школьников и студентов в рамках проекта «Код будущего. Искусственный интеллект». Курс рассчитан на 54 академических часа, а после его завершения участникам вручают сертификаты.

Чтобы записаться на занятия, необходимо выбрать понравившееся направление. Помимо искусственного интеллекта, можно изучить основы анализа данных, создание чат-ботов, программирование и многое другое. В состав курса входят видеолекции, практические уроки и тесты.