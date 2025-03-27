Перечень бесплатных анализов расширят в Подмосковье к концу 2025 года

В Подмосковье активно развивают и модернизируют лабораторную службу. К концу 2025 года в регионе значительно расширят перечень бесплатных анализов.

Диагностика в лабораторных условиях — один из важнейших элементов современной медицины, поскольку от точности проведения анализов зависит постановка диагноза и выбор метода лечения. Ежегодно в Московской области проводится около 100 миллионов таких исследований.

«За счет создания централизованной лабораторной службы мы добиваемся важного аспекта — это качество, стандартизированное качество оказания лабораторных услуг», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, в рамках этой работы не будет закрыта ни одна лаборатория, однако их деятельность переформатируют.

При помощи цифровых технологий специалисты смогут отслеживать путь биоматериала с момента его сдачи до момента получения. Все виды анализов будут приходить пациентам в цифровом виде и останутся доступными для предъявления в любом медицинском учреждении.

В рамках работы по модернизации лабораторий также планируется внедрить цифровых помощников для врачей — искусственный интеллект сможет обрабатывать данные о пациентах и выдавать предварительные заключения, которые позже смогут рассмотреть медики.

«Благодаря изменению системы работы наших лабораторий мы увеличиваем перечень анализов, видов услуг, которые могут получить наши граждане по программе государственной гарантии», — отметил Максим Забелин.

Сейчас по полису ОМС можно сделать 240 видов исследований. К концу года это число увеличится до 1240.

«В дальнейшем мы планируем расширение спектра оказываемых услуг», — добавил министр здравоохранения Подмосковья.

По его словам, в перечень анализов включат исследования в том числе на генетические изменения.

Государственные лаборатории в скором времени составят серьезную конкуренцию частным, так как смогут предложить высокие качество и скорость оказания услуг, а также доступность и эффективность.