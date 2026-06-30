Педиатр НИКИ детства Ирина Наумова напомнила признаки перегрева у детей

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства рассказали о том, как уберечь ребенка от теплового удара и оказать первую помощь. Эти знания особенно важны летом, когда дети отправляются на каникулы и проводят много времени на улице.

Тепловой удар возникает из-за перегрева организма под воздействием высокой температуры. Это может случиться в душном транспорте, закрытом помещении и в плотной одежде. Солнечный удар происходит при прямом воздействии лучей на непокрытую голову.

На ранних стадиях такого состояния ребенок становится капризным, можно заметить покраснение кожи, учащенное дыхание и пульс, появляется головная боль и тошнота. Иногда температура тела может подняться до 39 градусов, в тяжелых случаях появляется рвота и потеря сознания.

При первых признаках перегрева нужно отвести ребенка в прохладное место, уложить на спину, приподнять ноги. При рвоте следует перевернуть его на бок. Важно снять лишнюю одежду и начать обтирание водой комнатной температуры. Особое внимание уделяют шее, подмышкам и паховым складкам. Если ребенок в сознании, его нужно напоить водой или солевым раствором маленькими порциями.

Педиатр НИКИ детства Ирина Наумова подчеркнула, что не следует давать жаропонижающие препараты — они могут не сработать.

«Нельзя использовать для охлаждения лед или ледяную воду, поскольку резкий холод вызывает спазм сосудов кожи, который заблокирует отдачу тепла и усугубит перегрев внутренних органов. Также не оставляйте ребенка одного, даже если после первых процедур ему заметно полегчало, ведь ухудшение состояния может наступить повторно», — сказала она.

С особым вниманием следует наблюдать за младенцами, у которых терморегуляция развита хуже всего. Если ребенок покраснел, его кожа стала сухой и горячей, нужно раздеть его, обтереть водой, приложить к груди. Если улучшение не наступает в течение 15 минут, стоит вызвать скорую помощь.

Прогулок под солнцем рекомендуют избегать с 11:00 до 16:00. Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять детей в закрытой машине даже на пару минут.