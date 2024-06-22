Патриотическая акция «Судьба человека» прошла в Подмосковье

Патриотическая акция «Судьба человека», приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла в музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Свыше 200 человек приняли участие в мероприятии, среди которых были представители движения «Волонтеры Подмосковья», школьники, студенты, юнармейцы, бойцы СВО и местные жители.

Организацией мероприятие занимались представители Общественной палаты Московской области совместно с АНО «Центр креативных индустрий „Новый город“» и фондом адресной помощи «СК Развитие».

В рамках акции у стен музея состоялся показ спектакля «Судьба человека. Первая весна» по мотивам рассказа Михаила Шолохова. В его основу легли свыше 50 историй от бойцов СВО и членов их семей.

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева отметила, что мероприятие позволило провести параллели между событиями лета 1941 года и нынешним временем.

«На текст главного героя наложены строки из писем и мысли сегодняшних защитников Родины, а смыслы заложенные Шолоховым остаются неизменны. Это говорит о неизменности культурного кода нашего народа, благодаря которому мы одержали победу в 1945 году, а значит победим и сегодня», — добавила Татьяна Дмитриева.