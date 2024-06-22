Патриотическая акция «Судьба человека» прошла в Подмосковье
Патриотическая акция «Судьба человека», приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла в музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Свыше 200 человек приняли участие в мероприятии, среди которых были представители движения «Волонтеры Подмосковья», школьники, студенты, юнармейцы, бойцы СВО и местные жители.
Организацией мероприятие занимались представители Общественной палаты Московской области совместно с АНО «Центр креативных индустрий „Новый город“» и фондом адресной помощи «СК Развитие».
В рамках акции у стен музея состоялся показ спектакля «Судьба человека. Первая весна» по мотивам рассказа Михаила Шолохова. В его основу легли свыше 50 историй от бойцов СВО и членов их семей.
Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева отметила, что мероприятие позволило провести параллели между событиями лета 1941 года и нынешним временем.
«На текст главного героя наложены строки из писем и мысли сегодняшних защитников Родины, а смыслы заложенные Шолоховым остаются неизменны. Это говорит о неизменности культурного кода нашего народа, благодаря которому мы одержали победу в 1945 году, а значит победим и сегодня», — добавила Татьяна Дмитриева.
В ходе мероприятия прошла торжественная церемония награждения победителей Московского областного конкурса сочинений и видеозарисовок «Любовью жив Герой!», который прошел в Подмосковье весной текущего года.
Он является частью патриотической акции «Судьба человека», входящей в обширный проект с тем же названием и поддерживаемый президентским фондом культурных инициатив.
После завершения спектакля состоялась патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная 83-й годовщине начала войны. Участники прошли с зажженными свечами по дороге, по которой вели Зою Космодемьянскую к месту казни, после чего установили свечи у памятного обелиска на том месте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев со школьниками возложил цветы к памятнику героям-танкистам в Наро-Фоминске.
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