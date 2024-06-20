Отделения РВИО Подмосковья сделают упор на расширение в регионе

Председатель РВИО Ростислав Мединский провел встречу с председателем Совета регионального отделения, министром культуры и туризма Московской области Василием Кузнецовым и председателем регионального отделения Мариной Роменской. В ходе мероприятия участники наметили конкретные цели по дальнейшему развитию.

В числе приоритетных задач — развитие сети местных отделений РВИО в Подмосковье, а также увеличение их численности. Отдельное внимание уделено военно-патриотичному воспитанию жителей региона.

На сегодняшний день региональное отделение является одним из самых развивающихся в России. Специалисты проводят активную работу с молодежью, организовывают «Уроки мужества», а также историко-патриотические диктанты в учебных заведениях Подмосковья.

Так, региональное отделение провело масштабный военно-исторический фестиваль «Рубеж Обороны» в городском округе Протвино. В нем приняли участие 700 реконструкторов. Мероприятие посетили порядка восьми тысяч человек.

В Ступине также была проведена реконструкция боя времен Великой Отечественной войны в рамках фестиваля «Огненная дуга», посвященного 79-й годовщине Великой Победы. В мероприятии приняли участие более 200 человек из разных регионов России, задействовано более 10 единиц массогабаритной военной техники эпохи Второй мировой войны.

Совместно с Московским областным отделением всероссийского добровольного пожарного общества было организовано мероприятие «Безопасные каникулы: лето, солнце, я» ко Дню защиты детей. В ходе встречи проводились игры и упражнения, направленные на обучение эвакуации при пожаре и правильное использование средств индивидуальной защиты.

Региональное отделение также занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, оказывая поддержку не только бойцам, но и жителям Новороссии. Проводятся мероприятия для военнослужащих и запущен творческий проект «Хлебниковская весна».

Ростислав Мединский подчеркнул важность привлечения местных отделений к патриотическому воспитанию молодежи и историческому просвещению, отметив, что культура является ключевой составляющей национальной безопасности страны.

В качестве важного направления работы регионального отделения на второе полугодие 2024 года Мединский обозначил необходимость привлечения местных отделений к проектам, направленным на патриотическое воспитание молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что особое внимание уделяется подшефным семьям.

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