Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает помощь участникам СВО и их семьям по всем вопросам. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил команду и призвал ее обращаться к областному правительству за любой необходимой поддержкой.

«Хочу поблагодарить всех, кого вы объединяете. Это важная работа, но часто вопросы находятся на стыке разных министерств и компетенций. Где-то это земля, где-то это межрегиональные темы, которые нужно решать с коллегами. Пожалуйста, выносите то, в чем сложно вам разобраться, на наш уровень», — сказал глава Подмосковья.

Он добавил, что особое внимание по-прежнему оказывают подшефным семьям.

«Тема подшефных семей никуда не ушла. И те ребята, которых мобилизовали, и те, кто подписал контракты, уже продолжительное время находятся в боевых условиях. Мы со своей стороны должны спросить каждый сам себя, что мы делаем для того, чтобы поддержать, решить те или иные проблемы, которые перед нами и семьями ставит жизнь», — заключил Воробьев.

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