Андрей Воробьев: 10 тысяч школьников посетили занятия в технопарке во Фрязине

В сентябре прошлого года во Фрязине открыли инновационный технопарк. О том, как работает площадка и какие перспективы она открывает для талантливой молодежи, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

«Наш президент всегда подчеркивает важность включенности реального сектора экономики, технологических компаний в процесс подготовки кадров. В передовых инженерных школах есть возможность буквально со школьной скамьи через специальные площадки, технопарки находить талантливых ребят и готовить под себя кадры, под конкретные задачи и проекты», — напомнил Андрей Воробьев.

«Инфраструктура объединяет современные лаборатории, полигоны для подготовки сборной по БПЛА и участников международной „Битвы роботов“, киберспортивный центр, зоны виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Ребята здесь проходят все процессы — от разработки до изготовления», — пояснил губернатор.

Технопарк создали научно-производственное предприятие «Исток» имени Шокина, которое входит в госкорпорацию Ростех, и Российский технологический университет МИРЭА. Обучение там проходят тысячи учащихся инженерных и IT-классов из Фрязина, Щелкова и Ивантеевки. В общей сложности около 10 тысяч детей посетили лекции и мастер-классы, а также приняли участие в различных проектах.

Достижения учащихся

Во время визита юные инженеры продемонстрировали губернатору свои разработки. Ученик 10 класса из Щелкова Михаил Анисимов представил систему для борьбы с дронами.

«Мы делаем стационарное автономное устройство, осуществляющее радиоэлектронную борьбу с FPV-беспилотниками с помощью машинного зрения. Мы обучили специальную нейросеть на более чем 30 тысячах изображений дронов. Она берет изображение с камеры, обнаруживает его, затем идет процесс наведения, и с помощью СВЧ-подавления мы уничтожаем дрон, то есть глушим его», — рассказал школьник.

Он добавил, что дома такую работу выполнить невозможно, а в технопарке есть все ресурсы, включая 3D-принтеры для печати деталей.

Также Андрею Воробьеву продемонстрировали устройство, с которым подмосковная команда в прошлом году победила в международной «Битве роботов», обойдя соперников из семи стран.

Уникальные программы

Занятия в технопарке начинаются с седьмого класса. Школьники изучают программирование, кибербезопасность, радиоэлектронику, 3D-моделирование и другие дисциплины.

Для старшеклассников предусмотрены стажировки и проектная работа.

«Ребята, которые делают программы, заливают их в собранные ими же вычислители, чтобы дальше применять их в робототехнике. В технопарке выстроена специальная технологическая линия, позволяющая освоить на каждом этапе специальности, необходимые для последовательного создания робототехнических изделий», — объяснил генеральный конструктор НПП «Исток» имени Шокина Александр Борисов.