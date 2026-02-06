От школьного проекта до работы на предприятии. Воробьев — о системе подготовки инженеров в технопарке во Фрязине
Андрей Воробьев: 10 тысяч школьников посетили занятия в технопарке во Фрязине
В сентябре прошлого года во Фрязине открыли инновационный технопарк. О том, как работает площадка и какие перспективы она открывает для талантливой молодежи, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Особенности технопарка
Глава региона посетил фрязинский технопарк в преддверии Дня российской науки.
«Наш президент всегда подчеркивает важность включенности реального сектора экономики, технологических компаний в процесс подготовки кадров. В передовых инженерных школах есть возможность буквально со школьной скамьи через специальные площадки, технопарки находить талантливых ребят и готовить под себя кадры, под конкретные задачи и проекты», — напомнил Андрей Воробьев.
Главное преимущество такого пространства — связь с реальным производством
«Инфраструктура объединяет современные лаборатории, полигоны для подготовки сборной по БПЛА и участников международной „Битвы роботов“, киберспортивный центр, зоны виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Ребята здесь проходят все процессы — от разработки до изготовления», — пояснил губернатор.
Технопарк создали научно-производственное предприятие «Исток» имени Шокина, которое входит в госкорпорацию Ростех, и Российский технологический университет МИРЭА. Обучение там проходят тысячи учащихся инженерных и IT-классов из Фрязина, Щелкова и Ивантеевки. В общей сложности около 10 тысяч детей посетили лекции и мастер-классы, а также приняли участие в различных проектах.
Достижения учащихся
Во время визита юные инженеры продемонстрировали губернатору свои разработки. Ученик 10 класса из Щелкова Михаил Анисимов представил систему для борьбы с дронами.
«Мы делаем стационарное автономное устройство, осуществляющее радиоэлектронную борьбу с FPV-беспилотниками с помощью машинного зрения. Мы обучили специальную нейросеть на более чем 30 тысячах изображений дронов. Она берет изображение с камеры, обнаруживает его, затем идет процесс наведения, и с помощью СВЧ-подавления мы уничтожаем дрон, то есть глушим его», — рассказал школьник.
Он добавил, что дома такую работу выполнить невозможно, а в технопарке есть все ресурсы, включая 3D-принтеры для печати деталей.
Также Андрею Воробьеву продемонстрировали устройство, с которым подмосковная команда в прошлом году победила в международной «Битве роботов», обойдя соперников из семи стран.
Уникальные программы
Занятия в технопарке начинаются с седьмого класса. Школьники изучают программирование, кибербезопасность, радиоэлектронику, 3D-моделирование и другие дисциплины.
Для старшеклассников предусмотрены стажировки и проектная работа.
«Ребята, которые делают программы, заливают их в собранные ими же вычислители, чтобы дальше применять их в робототехнике. В технопарке выстроена специальная технологическая линия, позволяющая освоить на каждом этапе специальности, необходимые для последовательного создания робототехнических изделий», — объяснил генеральный конструктор НПП «Исток» имени Шокина Александр Борисов.
Выпускники технопарка получат дополнительные баллы при поступлении в МИРЭА, а в будущем смогут работать на предприятиях Ростеха.
«Мы открыли более 200 инженерных классов по всей стране, сотрудничаем с более чем 140 вузами и 200 колледжами, а также поддерживаем инженерные олимпиады. Так, школьная олимпиада „Звезда“ только в этом учебном году собрала свыше 630 тысяч школьников из 84 регионов, открывая для победителей путь в ведущие технические университеты. Особое место в системе подготовки занимает технопарк „Исток — РТУ МИРЭА“ во Фрязине», — подчеркнул заместитель генерального директора Ростеха, член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.
Он назвал площадку кузницей инженеров в сфере СВЧ-электроники. Сочетание образования и промышленности дает возможность эффективно готовить специалистов, которые смогут в будущем предложить прорывные решения.
Успешным примером такого пути стал Никита Азарнов. Будучи студентом, он дважды доходил до полуфинала «Битвы роботов» в составе подмосковной команды, а теперь работает на предприятии «Исток» над модернизацией производства.
«В робототехнике очень большой набор компетенций — от программирования до моделирования, ты видишь конечный продукт. Поэтому сейчас использую накопленный опыт для производственных нужд», — рассказал Никита.
Вклад МИРЭА в развитие площадки
МИРЭА каждый год вкладывает средства в предпрофессиональные и профориентационные программы для учеников школ. Дети могут проходить их в технопарке бесплатно.
«Нам важно, с одной стороны, вовлечь школьников в инженерно-техническое направление через практическую работу в высокотехнологичных лаборатория технопарка, а, с другой стороны, показать им траекторию своего дальнейшего развития в профессиональном плане в стенах университета и на предприятиях-партнерах», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.
В технопарке сейчас занимаются учащиеся из 18 партнерских учебных заведений, а также студенты филиала института во Фрязине. В планах — прием желающих заниматься из близлежащих районов Подмосковья.
Всего в России открыли 50 передовых инженерных школ. В Подмосковье, помимо фрязинского технопарка, работает Физтех-школа авиационных и цифровых технологий в Жуковском, созданная на базе кампуса МФТИ.