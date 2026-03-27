От дворца тещи Пушкина до Маринкиной башни: история и легенды Дмитрова, Волоколамска и Коломны

Подмосковье

Праздники

Коломна

Выставки

Музеи

Волоколамск

Дмитров

Москва

Подмосковье богато древними городами. За каждым из них прячется уникальная история, причем не только самого поселения, но и всего государства. Одними из самых древних и самых интересных мест можно смело назвать Волоколамск, Коломну и Дмитров. Они могут показать прошлое, а в настоящем — угостить разносолами и удивительными фактами.

Волоколамск Волоколамск — старейший город Московской области. Считается, что его основал в 1024 году князь Ярослав Мудрый. Позднее поселение перенесли на два километра в сторону от первоначального места застройки. Впервые его упомянула в 1135-м Лаврентьевская летопись: «Иде Всеволод опять Новугороду, а Изяслав оста на Волоце». Город называли Волок Ламский, Волок на Ламе или просто Волок. Название происходит от древнерусского «волок»: здесь новгородцы «волочили», то есть переправляли суда из реки Ламы — притока Шоши, впадающей в Волгу в ее верховьях, — в Волошню, приток Рузы, впадающей в Москву-реку, которая, в свою очередь, является притоком Оки.

Фото: Миниатюра из хроники XVI века / Публичное достояние

Волок был не только важным торговым, но и стратегическим объектом — работал оборонительным рубежом на северо-западных подступах к Москве. Неудивительно, что за эту землю со второй половины XII века бились новгородцы, владимирцы, Орда. В результате город в 1178-м сжег дотла князь Всеволод Юрьевич, в 1238-м — Батый, в 1273-м — тверской князь Святослав Ярославич, в 1293-м — хан Дедень.

Интересно Этот самый ордынский царевич Дедень, он же Дюдень, он же Тудан или Тудакан, разорил многие русские города: Суздаль, Владимир, Москву, Муром, Коломну и другие. Наконец в 1295 году агрессор погиб во время сражения на Целеевых полях. Там его и похоронили, а возникший на месте ратной битвы поселок прозвали Деденево. Сейчас он относится к Дмитровскому муниципальному округу Подмосковья.

С 1398 до 1410 года в Волоке Ламском хозяйничал литовский князь Свидригайло. Только в 1513-м город окончательно отошел под крыло Московского княжества и со временем сделал карьеру волостного центра. Следующие крупные потрясения пришлись на Смутное время: в 1612-м пришлось выдержать длительную осаду польских войск. В последней четверти XVIII века окончательно закрепилось название Волоколамск. Его жизнь тихо текла в статусе уездного города, всего-то событий — ярмарки. Даже после того, как в 1904 году подошла Московско-Виндавская железная дорога, это практически не повлияло на развитие экономики.

Фото: Волоколамск. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Советская власть утвердилась в Волоколамске в декабре 1917 года. Все немногие предприятия национализировали. Ткацкой фабрике братьев Старшиновых со временем присвоили имя Владимира Ленина. В городе появилась своя газета «Голос бедняка», которую позднее назвали «Красный пахарь». Когда началась Великая Отечественная война, город с 27 октября по 20 декабря 1941 года оккупировали гитлеровцы. Освободили Волоколамск войска 20-й армии под командованием генерал-майора Андрея Власова. Да, того самого, что летом следующего года перешел на сторону немцев и стал поднимать таких же предателей и прочий сброд против своих соотечественников.

Фото: Волоколамск. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Что посмотреть в Волоколамске Волоколамский кремль воочию увидеть нельзя — от постройки XII века остались только земляные валы. Зато там, на территории древнего городища, стоит Воскресенский собор, построенный примерно в 1480 году, а также Никольский собор XIX века, посвященный памяти погибших в Крымской войне.

Возле Воскресенского собора высится пятиярусная колокольня — ее пристроили в XVIII веке. Сегодня там на третьем ярусе открыта прекрасная смотровая площадка, откуда открывается панорама города. Но — внимание! — лифта нет, придется подниматься по узкой винтовой лестнице своими ногами. Однако открывающийся вид того стоит.

Фото: Иосифо-Волоцкий мужской монастырь на иконе нач. XVIII века / Публичное достояние

В волоколамском селе Теряево есть православный Иосифо-Волоцкий мужской монастырь, построенный в XV веке. Его территория, огороженная каменной стеной с башнями, выглядит как настоящая крепость. И недаром: тут в свое время были заточены враги государевы, например — обвиненный в ереси и сношениях с турецким правительством философ преподобный Максим Грек.

Неподалеку от Волоколамска, в селе Яропольце, стоит усадьба Гончаровых. Она принадлежала теще Александра Пушкина. Эту даму с тяжелым характером солнце нашей поэзии деликатно звал «сумасшедшей старухой». А вот ее подмосковное владение носило титул «русский Версаль» за красоту дома, уникального трехтеррасного парка с мраморным фонтаном в центре.

Фото: Усадьба Гончаровых. Roman Denisov, Роман Денисов / www.globallookpress.com

Напротив вотчины пушкинской тещи расположено когда-то одно из богатейших в Подмосковье имение графов Чернышевых. Там был величественный дворец с лепной внутренней и внешней отделкой, парк с прудами. Но сегодня, даром что это объект культурного наследия, охраняемый государством, усадьба заброшена и стремительно разрушается.

В пяти минутах от поместья Гончаровых расположена Ярополецкая ГЭС имени Владимира Ленина — первая сельская гидроэлектростанция в СССР. Здесь можно увидеть станцию в стиле голландского домика и водосбросную плотину в форме чаши с красивым водопадом. Окрестности тоже живописны: рядом есть озера и лес.

Фото: Водопад Ярополецкой ГЭС. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

У поселка Дубосеково при въезде в деревню Нелидово в поле стоит памятник героям-панфиловцам. В ноябре 1941 года там насмерть бился c фашистскими захватчиками полк под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Советские солдаты остановили немцев, но потеряли более 100 человек, включая комполка, а также и политрука Василия Клочкова — он бросился под вражеский танк со связкой гранат.

Фото: Мемориал «Героям-панфиловцам». Георгий Долгопский / Википедия

Коломна Ученые предполагают, что Коломна появилась примерно 1110–1140-е годы. Первое ее упоминание относится к 1177-му: дескать, был такой пограничный пункт Рязанского княжества на слиянии рек Москвы и Оки. Выгодное положение сделало поселение поводом потасовок между рязанскими и московскими князьями. Москвичи победили в 1301 году, и Коломна стала первым городом, присоединенным к Москве. Город ее стал форпостом, так что между делом его жгли и разоряли «гости» от Золотой Орды, татарские и крымские воители. Плюс вспыхивали эпидемии чумы, или, как ее тогда называли, «моровой язвы». Однако местные жители стойко преодолевали невзгоды. Тут в 1380 году Дмитрий Донской собирал русские войска перед Куликовской битвой. А позднее город стал местом ссылок для новгородцев и псковичей. Как ни парадоксально, но именно это помогло Коломне стать купеческой вотчиной. Приезжие были людьми с капиталами, деловыми связями и навыками ведения оптовой торговли.

Фото: Памятник Дмитрию Донскому, Коломна. Anton Kavashkin / www.globallookpress.com

Благодаря этому город быстро стал важным перевалочным пунктом в торговле между Москвой, северо-западными землями и восточными регионами. Появились купеческие объединения, которые торговали хлебом, кружевными товарами и солью. В 1525 году по указу Василия III в Коломне начали возводить мощный каменный кремль. На его территории устроили гуляй-башни — мобильные постройки, которые можно было встроить в стены при их разрушении неприятелем. После того как стройку закончили в 1531-м, взять приступом Коломенский кремль не удалось больше никому. В советский период Коломна превратилась из торгово-купеческого города в один из крупнейших индустриальных, научных и оборонных центров Подмосковья. В годы Великой Отечественной войны город передал фронту два миллиона мин и снарядов, 900 тысяч авиабомб, более 300 установок «Катюша», строились бронепоезда.

Фото: Крепость в Коломне, рисунок из «Военной энциклопедии Сытина», 1913 год / Публичное достояние

Почему Коломна — Коломна Никто точно не знает, откуда у города появилось такое название. Зато версий, научных и не очень, хоть отбавляй. Возможно, все пошло от славянского слова «колома» — «колесо» (да, именно от него произошла «колымага»). Дескать, жили там мастера, что делали колеса для водяных мельниц, вот их ремесло и дало имя поселению. Другой вариант — слитое воедино «коло мна», то есть «возле рынка». Тут серьезная заявка на правду, так как в разных частях Российской империи в свое время было около 17 Коломен. Менее веселое предположение: название города произошло от финно-угорского слова kalma — «могила» или «кладбище». Есть мнения, что дело в реке или плохой дороге. Польское kołomyje и украинское «коломыя» — это выбоины, наполненные водой. Но есть и литовское kalmyne — «заросли аира», а эта высокая трава всегда растет у водоемов. Так что Коломна вполне может означать «реку с зарослями аира».

Фото: Аир в древней рукописи. Werner Forman / www.globallookpress.com

Также под подозрением половецкое происхождение: «коллома» значило «охранение», а Коломна как раз город-крепость, что преграждала дорогу к русским землям на севере. Владимир Даль (да, это его словарь стоял в кабинете русского языка) выводил название от рязанских слов «коломень» и «коломенье», означающих околицу, околоток, соседство, «отчего и название города Коломны — околица Москвы». Иные филологи предлагали вести отсчет от польского слова okolica, то бишь «окрестность». Дальше — больше. Тут вам и толкование названия как «Город дальний» от южнославянского слова «колми». И латинское columna — «колонна»: даром она, что ли, на гербе стоит? И даже якобы воинственный крик местных жителей «Колом на!». Даже до санскрита дошли: на нем «кола» означает «дикий кабан», а «омна» — «друг и защитник», а вместе — «место под защитой вепря».

Фото: Брусенский женский монастырь и колокольня церкви Иоанна Богослова, Коломна. Anton Kavashkin / www.globallookpress.com

Что посмотреть в Коломне Коломенский Кремль сохранил фрагменты стен и семь башен. Одна из них называется Маринкина: по легенде, туда заточили жену Лжедмитрия I Марину Мнишек. Там она якобы и померла. По другой версии, дама обратилась вороной или сорокой и удрала через окно. Есть еще байка, будто полька спрятала клад где-то в Пятницких воротах — парадной башне кремля.

А сердцем кремля называют Соборную площадь. Она появилась в городе в XIV веке. Там стоит третий Успенский собор (первые два были разрушены), построенный в 1682 году зодчим Мелетием Алексеевым. Рядом — Успенская шатровая колокольня с уникальной крышей и Тихвинский храм с пятиярусной колокольней.

Фото: Пятиярусная колокольня, Коломна. Anton Kavashkin / www.globallookpress.com

Музей «Арткоммуналка» — арт-резиденция, где проходят квесты, выставки и интерактивные экскурсии. Заведение расположено в доме, где в 60-е годы находился продуктовый магазин «Огонек». Грузчиком в его винном отделе работал замечательный русский писатель Венедикт Ерофеев. Кстати, в Коломне он в четвертый и последний раз попытался получить высшее образование, но был отчислен

Нельзя быть в Коломне и не побывать в Музее пастилы или хотя бы не попробовать эту вкуснятину. Считается, что ее придумали в XIV веке: надо же было куда-то девать щедрые урожаи яблок. Этот десерт хвалили при Иване Грозном, а расцвет производства пришелся на XVIII–XIX века. Потом рецепт потеряли и разыскали только в 2009 году.

Фото: Музея Коломенской пастилы, Коломна. A.Savin / Википедия

Еще один «съедобный» коломенский бренд, который нужно попробовать, — калач с гусем. Он похож на гирю: богатеи съедали нижнюю часть, а ручку, за которую держали, отдавали нищим или собакам (отсюда пошло выражение «дойти до ручки»). В других городах калачи пекли «пустыми», а в Коломне придумали фаршировать их тушеным гусиным мясом. А еще здесь можно заехать в гости к крокодилам! Рядом с Коломной, в селе Парфентьево, работает ферма «Экодеревушка». Там проживают десятки крокодилов разных видов, а также питоны, игуаны и вараны.

Фото: Крокодиловый кайман / Публичное достояние

Дмитров Дмитров на месте славянского поселка в долине реки Яхромы основал князь Юрий Долгорукий 1154 году. Он назвал город в честь своего новорожденного сына Всеволода, впоследствии прозванного Большое Гнездо, которого крестили в честь святого великомученика Дмитрия Солунского (уф-ф, хоть тут нет никаких версий). Уже к 1181 году Дмитров был пограничной крепостью, через которую по Яхроме шел водный путь в Волгу, а по реке Шексне — торговля на север. Разумеется, это привлекало не только купцов: город грабили и жги в междоусобице и славянские князья, и сами жители, чтобы отбиться от захватчиков, и, конечно, монголо-татары.

Интересно Помните историю, как гуси спасли Рим? Так вот, по легенде, Дмитров спасали лягушки. Стоило врагам приблизиться, земноводные начинали орать во все горло и так предупреждали горожан об опасности. Вот она, прелесть расположения на болотистой местности!

Город расцвел в первой половине XVI веке под присмотром второго сына Ивана III — князя Юрия. При нем начали строительство каменных зданий, а дмитровские купцы завели бизнес с коллегами с Каспия, на сервер по торговому пути поставляли хлеб, а оттуда в Москву везли пушнину, соль и ценных охотничьих птиц. Торговля шла так успешно, что в Дмитров переселили купцов из завоеванной русскими дружинами Вятки. Но не стоит думать, будто экономический успех разнежил дмитровчан. Отнюдь — их дружина и ополчение участвовали в Куликовской битве и потеряли в сражении более 20 бояр.

Фото: Выступление русского войска на Куликовскую битву (старинная миниатюра) / Публичное достояние

В 1569 году город окончательно перешел в подчинение Москвы. К началу XVII века появился прямой сухопутный торговый путь от Москвы через Ярославль, Вологду в Архангельск, и благосостояние Дмитрова упало. Потом его чуть не добили отряды Лжедимитрия II и союзные полякам донские казаки. Дмитров все же оправился от потрясений и в XVIII–XIX веках снова стал богатым торговым городом. Война 1812 года была милостива: однажды было ворвался французский отряд, но, узнав о приближении русских войск из Клина, оперативно сбежал. Изюминка Дмитрова — баранки и пряники. Даже во время визита в 1858 году Александру II вместо традиционных хлеба-соли поднесли печатный пряник. Знаменит был тяжелый и богато украшенный «разгоняй», или «разгонный пряник». Его подносили гостям в самом конце праздника как вежливый намек на то, что пора расходиться по домам.

Фото: Пряничные доски для печати пряников. Serguei S. Dukachev / Википедия

«Огород Москвы» — так называли Дмитров. Благодаря инициативе местных крестьян и купцов, а главное — плодородным землям в пойме Яхромы, город поставлял огромные объемы различных овощей и яблок. Но главной его специализацией были знаменитый «мячковский» лук и капуста. Николаевская и Ярославская железные дороги прошли мимо Дмитрова, так что город снова просел в торговле, а жители стали разъезжаться. Зато когда в декабре 1900 года появилась Савеловская железная дорога, начался рост населения и промышленности. Одним из главных предприятий стал чугунолитейный завод Галкина.

Интересно Этот завод в 1915 году делал детали для машины Лебеденко, более известной как Царь-танк. Эта огромная махина, нашпигованная пулеметами, с гигантскими передними колесами и рубкой на высоте восемь метров, должна была переломить ход Первой мировой войны. Но на испытаниях она намертво завязла в окрестностях Дмитрова. Там бесславно ржавела семь лет, пока в 1923 году ее не разобрали на металлолом.

Дмитров при СССР Советский Дмитров стал центром строительства канала Москва — Волга. Ради этого было создано крупнейшее лагерное объединение — ДмитЛаг. Оно протянулось вдоль всего искусственного русла, которое сотни тысяч заключенных прокладывали вручную. Они же возвели Дмитровский механический завод. Когда гитлеровцы вторглись в Советский Союз, они планировали обойти Москву с севера, захватить Дмитров и перерезать канал. Что ж, форсировать его им удалось, но ненадолго: контратака бойцов Красной армии на Перемиловской высоте, ставшая частью битвы за Москву, сорвала наступление немцев и отбросила врага назад. Впоследствии город первым в Подмосковье получил звание «Город воинской славы». В послевоенные годы город активно застраивался многоэтажками, но при этом там сохранились и здания, где жили руководство и инженерно-технический персонал ДмитЛага. Эти постройки прозвали «городком канала». Сегодня многие из них сильно обветшали, а иные претерпели значительные перепланировки.

Фото: Заключенные под конвоем идут на строительстве канала, 1932 год / Публичное достояние

Достопримечательности Дмитрова Дмитровский кремль сделал карьеру музея-заповедника и объединил много уникальных площадок, так что туда стоит сходить. Там остались гигантские земляные валы XII века высотой до 15 метров, которые сегодня работают смотровыми площадками — с них открывается лучший вид на город.

Там же, на территории кремля, находится Успенский собор — главный храм Дмитрова, построенный в начале XVI века. Известен своим девятиярусным иконостасом и редкими глиняными изразцовыми иконами. А вот деревянные Никольские ворота, хоть и интересны, но это уже современная реконструкция.

Помните, мы говорили о лягушках-спасительницах, что предупреждали о врагах? Они считаются неофициальным символом города, и в его историческом центре земноводным посвящен музей. Его экспозиция включает более 500 квакушек из самых разных материалов: стекло, фарфор, глина, ткань, есть игрушки, предметы быта и сувениры.

Фото: Остромордая лягушка — в числе прочих они тоже водятся в Подмосковье. IMAGO / www.globallookpress.com

В Дмитрове доживал свои последние годы знаменитый географ и теоретик анархизма Петр Кропоткин. Теперь в его доме открыт единственный в мире музей ученого. В числе прочего там есть экспозиция, посвященная его вкладу в исследование ледникового периода. Кстати, анархист активно участвовал в создании Дмитровского краеведческого музея и передавал туда ценные экспонаты.

Непременно нужно прогуляться по Кропоткинской улице. Эта пешеходная зона получила прозвище «Дмитровский Арбат» и украшена скульптурными группами горожан XIX века. Здесь можно увидеть купцов, дворян и простых жителей старого города.