03 апреля 2026 20:43 От атлетики до единоборств. Школа олимпийского резерва в Люберцах вышла на новый уровень В Люберцах усилили базу школы олимпийского резерва 0 0 0 Эксклюзив

В Люберцах после капитального ремонта начала работу школа олимпийского резерва — одна из крупнейших спортивных площадок округа. Сегодня здесь развивают 11 видов спорта, а тренируются более 1300 воспитанников — от начинающих до атлетов высокого уровня. О том, как живет спортшкола, рассказал 360.ru ее директор Кирилл Соснин.

«Пришлось все выстраивать с нуля» Соснин признался, что принял учреждение в непростой момент — во время капитального ремонта и фактически без команды. «Школа находилась на этапе капитального ремонта. Пришлось полностью погрузиться в проблематику, поэтапность и принимать решения. В первую очередь я начал собирать команду, потому что с уходом предыдущего директора она тоже ушла», — пояснил он. Параллельно приходилось осваивать строительные процессы и круглосуточно контролировать ход работ. «Я человек далекий от строительной сферы, но пришлось оперативно, 24 на 7, в это погружаться — контроль, исполнение, все этапы ремонта», — добавил Соснин.

Современная база и сохраненные традиции В результате школа открылась в ноябре 2025 года уже как полноценный современный спортивный центр. Здесь оборудованы тренажерный зал, атлетический манеж, открытый стадион с сектором для метаний, залы хореографии и единоборств. При этом, как отметил Соснин, важно было не потерять историю учреждения. «Удалось сохранить дух старой школы, но при этом создать современную, качественную площадку для новых побед», — подчеркнул он. Школу основали еще в 1955 году, и ключевые традиции — особенно в легкой атлетике — сохраняются до сих пор. Сильные направления и развитие Сегодня в учреждении активно развиваются легкая атлетика, греко-римская борьба, тяжелая атлетика и художественная гимнастика. Именно легкая атлетика остается ведущим направлением благодаря сильной базе и квалифицированным тренерам. «Лучше всего у нас идет легкая атлетика — есть качественная материальная база: манеж, стадион, сектор метаний и все необходимое оборудование. Ну и, безусловно, сильный тренерский состав», — подчеркнул директор.

Спорт по запросу жителей Расширение направлений происходит с учетом запросов жителей округа. В школе выстроена постоянная обратная связь, благодаря которой открываются новые секции и программы подготовки. «В первую очередь это запрос жителей. Мы слышим людей, открываем новые отделения и развиваемся. Наша основная цель — оздоровление населения и формирование культуры здорового образа жизни», — заключил Соснин. Обновленная школа уже стала важным центром притяжения для молодых спортсменов и продолжает развивать традиции, сочетая их с современными возможностями.