Осенний призыв в Подмосковье. Когда начнется и что изменится?

В Подмосковье, как и по всей стране, 1 октября начнется осенний призыв в армию. В этот раз в процедуру внесли ряд изменений. Теперь на службу будут брать с некоторыми заболеваниями, которые ранее считались непризывными. О том, как будет проходить процесс в этом сезоне, расскажем в нашем материале.

В этом году в России обновили перечень заболеваний, с которыми не берут в армию. Изменения коснулись категорий годности для мужчин с врожденным или поздним сифилисом, отсутствием ушной раковины и хроническими зависимостями от алкоголя или наркотиков. Кроме того, на службу могут отправиться те, кто не обжаловал весеннее решение о призыве. Избежать этого можно при повторном медосвидетельствовании и подаче требования в военкомат. Сроки осеннего призыва в 2025 году Осенний призыв в этом году продлится с 1 октября по 31 декабря. Срок военной службы традиционно составит 12 месяцев.

В армию призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Служить отправятся те, кто не имеет оснований для отсрочки и годен по состоянию здоровья. Электронные повестки В этом году призывники могут получить как бумажные, так и электронные повестки. Бумажный документ вручают лично под подпись по месту жительства. Цифровой приходит через «Госуслуги» и имеет такую же силу, как и физический аналог. При получении документа через онлайн-портал он считается врученным. Призывнику необходимо проверить сведения в повестке и посетить военкомат в указанные сроки. Неявка грозит штрафом от 10 до 30 тысяч рублей, а уклонение от службы несет за собой уголовную ответственность. Как получить отсрочку? Отсрочку от армии выдают по решению призывной комиссии. Основанием может послужить учеба, состояние здоровья или работа по определенной профессии. Заявление на отсрочку можно было подать онлайн до 10 сентября. Сделать это лично в военкомате можно в любое время. Полностью от армии освобождаются инвалиды, ученые, люди с действующей судимостью, а также постоянно проживающие за границей и другие категории.

Призывники также могут пройти альтернативную гражданскую службу в социальных учреждениях, больницах и других организациях. Такая возможность доступна по состоянию здоровья, религиозным убеждениям и семейным обстоятельствам.