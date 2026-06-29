Около 90 тысяч человек посетили праздник ко Дню молодежи в парках Подмосковья
В Подмосковье масштабно отметили День молодежи. Центральным событием праздничной программы стало общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк», которое 27 июня прошло сразу на 67 парковых площадках региона.
Участниками праздника стали около 90 тысяч жителей и гостей региона.
На протяжении всего дня в парках работали десятки тематических зон, посвященных спорту, творчеству, современным технологиям, добровольчеству и активному образу жизни. Организаторы подготовили соревнования, мастер-классы, лекции, интерактивные площадки, концерты и другие активности, рассчитанные на молодежную аудиторию и семьи с детьми.
Одной из самых насыщенных площадок стал парк имени Виктора Талалихина в Подольске, где прошли состязания по воркауту и спортивному метанию ножей, работали образовательные и творческие площадки, а также были представлены волонтерские проекты. Финалом программы стали концерты Максима Свободы и Роси Федина.
В парке культуры и отдыха в Жуковском объединились любители спорта и патриотических мероприятий. Гости приняли участие в традиционном забеге «5 верст», соревнованиях по волейболу и занятиях йогой под открытым небом. Кроме того, там состоялись торжественная церемония вручения паспортов молодым жителям округа, передача капсулы времени в городской музей и праздничный вечерний концерт.
Для посетителей парка «Фабричный пруд» в Реутове подготовили площадки по киберспорту, робототехнике, картингу, настольному теннису, воркауту и армрестлингу, а завершением программы стал фестиваль красок.
В парке Мира в Коломне гостей ждали соревнования по мини-футболу, BMX и скейтбордингу, танцевальные батлы, зона виртуальной реальности, творческие мастер-классы, семейные интерактивы, концерт и вечерняя дискотека.
Одной из самых продолжительных по времени стала программа в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Мероприятия продолжались до позднего вечера и включали брейк-данс-батлы, VR-арену, фитнес-занятия, музыкальные мастер-классы, молодежные викторины, выставку мотоциклов, флешмоб и дискотеку под открытым небом.
Организаторами праздничных мероприятий выступили Министерство культуры и туризма Московской области и «МосОблПарк».