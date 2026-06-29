Около 90 тысяч человек посетили праздник ко Дню молодежи в парках Подмосковья

В Подмосковье масштабно отметили День молодежи. Центральным событием праздничной программы стало общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк», которое 27 июня прошло сразу на 67 парковых площадках региона.

Участниками праздника стали около 90 тысяч жителей и гостей региона.

На протяжении всего дня в парках работали десятки тематических зон, посвященных спорту, творчеству, современным технологиям, добровольчеству и активному образу жизни. Организаторы подготовили соревнования, мастер-классы, лекции, интерактивные площадки, концерты и другие активности, рассчитанные на молодежную аудиторию и семьи с детьми.

Одной из самых насыщенных площадок стал парк имени Виктора Талалихина в Подольске, где прошли состязания по воркауту и спортивному метанию ножей, работали образовательные и творческие площадки, а также были представлены волонтерские проекты. Финалом программы стали концерты Максима Свободы и Роси Федина.