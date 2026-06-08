Около 7 тысяч новых рабочих мест. Воробьев анонсировал реализацию 42 проектов в Подмосковье по соглашениям на ПМЭФ-2026

Московская область планирует успешно реализовать все инвестиционные проекты, договоренности по которым были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме. Индустриальная инфраструктура для бизнеса будет развиваться и дальше, отметил в рамках ВКС губернатор Андрей Воробьев .

По итогам форума регион заключил 42 инвестиционных соглашения на общую сумму около 95 миллиардов рублей. Реализация этих проектов позволит создать порядка семи тысяч новых рабочих мест.

Одним из ключевых направлений остается сотрудничество с крупными инвесторами, которые продолжают расширять свое присутствие в Подмосковье. В частности, банк ВТБ рассматривает новые проекты на территории индустриального парка «Максимиха», где планируется строительство современных объектов формата «лайт индастриал» общей площадью от 50 до 70 тысяч квадратных метров.

Такие площадки позволяют предпринимателям быстро запускать производство или другой бизнес, используя уже готовую инфраструктуру. Подобные проекты также реализуют в Щелкове, Королеве и Химках.

По словам губернатора, особого внимания требуют и зарубежные компании, продолжающие работать в регионе. Ряд международных инвесторов, включая компанию «Марс» и предприятия с немецким капиталом, сохраняют планы по развитию своих производств в Подмосковье.

Такие проекты уже успешно реализуют в Ступине и других муниципалитетах, поэтому важно обеспечивать необходимое сопровождение на всех этапах работы.

Продолжается и модернизация предприятий пищевой промышленности. Существенное расширение производственных мощностей запланировано на Чеховском комбинате. Кроме того, в Дмитровском округе намечен новый этап развития предприятия «Логика Молока». Масштаб будущего проекта будет сопоставим с уже реализованными производственными объектами компании.