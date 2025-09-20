Около 200 человек примут участие в проекте «Медиашкола Подмосковья»

В Московской области проходит практикум Всероссийского проекта «ТопБЛОГ». Мероприятие стало одним из самых заметных медийных событий осени и собрало в Химках более 260 блогеров и молодых авторов со всей страны. Участники делятся опытом, обсуждают новые тенденции и ищут свежие идеи для развития медиасферы.

«Мы в Подмосковье уделяем особое внимание развитию медиасферы и поддерживаем молодых авторов, которые только начинают свой путь. Для нас важно не просто давать возможности, но и создавать комфортную среду, где каждый может найти поддержку и перенять опыт у лучших. Именно поэтому мы активно сотрудничаем с федеральными коллегами, привлекаем опытных спикеров, работаем с ними в одной связке, перенимаем лучшие практики», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«ТопБЛОГ» — один из крупнейших проектов в России, который объединяет блогеров и креаторов. Сегодня к нему присоединились уже более 250 тысяч участников из 89 регионов и 50 стран мира. Практикум в Подмосковье стал площадкой для укрепления сообщества, создания новых партнерств и совместных проектов.

Программу разделили на два блока. Для подмосковной молодежи подготовили отдельную «Медиашколу» с акцентом на использование искусственного интеллекта, в ней приняли участие около 200 человек. Второй блок собрал более 60 участников из разных регионов России. Они смогли напрямую общаться с блогерами, узнавать о трендах и пробовать новые форматы на практике.

«Блогерское сообщество — одна из ключевых ценностей Всероссийского проекта „ТопБЛОГ“. Здесь авторы со всей страны находят поддержку и драйв для новых проектов. Уже несколько лет мы активно сотрудничаем с Московской областью: вместе проводим события, акции, образовательные форматы. Практикум стал логичным продолжением этой работы и новым этапом партнерства», — добавила руководитель проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ирина Круглова.

Проект «ТопБЛОГ» проводят в рамках федеральной платформы «Россия — страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — поддержка авторов, которые создают социально значимый контент. Присоединиться к нему может любой желающий, подав заявку на сайте.