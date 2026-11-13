Около 12 млрд рублей направят на поддержку педагогов Подмосковья в 2027 году

В Московской области на поддержку педагогов в 2027 году планируют выделить около 12 миллиардов рублей. Средства предусмотрены на компенсацию аренды жилья, выплаты молодым учителям и доплаты за классное руководство, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На компенсацию аренды жилья педагогам востребованных специальностей предусмотрено 2,25 миллиарда рублей. Сейчас этой мерой пользуются 6,9 тысячи учителей. Размер ежемесячной выплаты составляет от 20 до 45 тысяч рублей. Оформить ее можно через региональный портал госуслуг.

Еще 690 миллионов рублей планируют направить на помощь молодым педагогам. Поддержкой смогут воспользоваться 8,6 тысячи специалистов.

"Это и выплата в размере 150 тысяч рублей выпускникам профессиональных и высших учебных заведений, приступивших к работе в школах региона, доплата к заработной плате молодого специалиста в размере 6 тыс. рублей, а также ежемесячная выплата молодому работнику на период обучения и преподавания в размере трех тысяч рублей», – отметил Игорь Брынцалов.

Единовременное пособие начинающим учителям перечисляют двумя частями: 50 тысяч рублей при трудоустройстве и 100 тысяч рублей после второго года работы.

Самая крупная статья расходов — выплаты за классное руководство. На них заложено более девяти миллиардов рублей. Размер доплаты составляет 11 тысяч рублей в месяц в городах с населением от 100 тысяч человек и 16 тысяч рублей в небольших населенных пунктах.

«Выплату получают свыше 40 тысяч педагогов общеобразовательных организаций, на эти цели в 2027 году планируется выделить более девяти миллиардов рублей», – добавил председатель Мособлдумы.

Проект областного бюджета на 2027–2029 годы уже прошел публичные слушания. Следующим этапом станет его рассмотрение во втором чтении в Мособлдуме.