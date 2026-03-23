Охота в Подмосковье: куда ехать за косулей, а куда — за утками? И как не попасть на штраф
Охота — довольно популярное занятие в Подмосковье, в регионе зарегистрировано около 250 тысяч охотников. К ним присоединяются москвичи и гости региона, приезжающие за трофеями. Как сделать, чтобы охота была в радость и не пришлось платить штраф, — в материале 360.ru.
Охотугодья
Лесами в Подмосковье занято чуть меньше половины территории региона, большая часть из них находится на равнинах. Большинство охотничьих угодий числится за общественными организациями, которые отвечают за сохранение природных ресурсов и взаимоотношения с охотниками.
Также в регионе есть три общедоступных охотугодья: в округах Щелково, Солнечногорск и Шатура. У частников можно заказать «охоту под ключ»: сюда входят опытные егеря, аренда транспорта, ночлег, баня, а также тренировка на мишенях.
В Московской области числится 20 охотпользователей. За ними закреплены в общей сложности 64 охотничьих хозяйства. Лучшими местами для охоты считаются удаленные от столицы территории: Талдом, Можайск, Шатура, Клин.
- На лося нужно ехать в Уваровское, Рузское, Талдомское, Шаховское, Можайское, Москворецкое охотхозяйства;
- Косули водятся в Зарайском, Бронницком, Волоколамском, Серебряно-Прудском, Коломенском, Луховицком охотхозяйствах;
- Охотиться на благородного или пятнистого оленя лучше в Загорском, Коробовском, Можайском, Бронницком, Уваровском, Озернинском угодьях;
- За дичью стоит поехать на Рузское, Можайское, Пестовское, Истринское водохранилища;
- Любители искать трофей на болотах едут в Шатуру;
- Пушные виды водятся в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Серебряно-Прудском, Павлово-Посадском, Волоколамском, Егорьевском и Шатурском охотхозяйствах.
Есть в Подмосковье и особо охраняемые природные территории федерального значения. К ним относятся Приокско-Террасный заповедник, национальные парки «Лосиный остров», «Завидово», озеро Киево и его котловина. Здесь охота запрещена.
Охота возможна только в охотничьих угодьях и запрещена в пределах населенных пунктов, зеленых зон.
Охотиться в Подмосковье в 2026 году можно на 23 вида млекопитающих. Пять из них — парнокопытные: лось, косуля, олень благородный и пятнистый, кабан. Также разрешено охотиться на 45 видов птиц.
Правила охоты в Подмосковье
Для успешной охоты, помимо ружья и желания, потребуется пакет документов. В 2026 году охотнику необходимо иметь:
- действующий охотничий билет единого федерального образца;
- разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;
- разрешение на добычу и путевки, в которых должны быть прописаны вид охотничьих ресурсов и нормы добычи;
- если охота идет с собаками, то должен быть ветпаспорт животного с отметкой о вакцинации от бешенства.
Проверять документы имеет право охотничий инспектор. Также он имеет право попросить показать вещи, орудия охоты, трофеи и осмотреть багажник.
Получить разрешение на добычу и путевку на охоту можно в структурных подразделениях охотпользователей. Путевка является договором на оказание услуг, стоимость которых устанавливает охотпользователь. Также охотнику нужно заплатить сбор за пользование объектами животного мира.
Подать заявление на получение разрешения на охоту в общедоступных угодьях можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области или в одном из МФЦ Подмосковья.
Охотничий билет
В 2026 году охотничий билет в Подмосковье можно получить, подав заявление в Управление государственного охотничьего контроля (надзора) (входит в Комитет лесного хозяйства Московской области).
С 1 сентября 2025 года для получения билета обязательно нужно пройти проверку знаний (охотминимум). Чтобы получить этот документ, необходимо соответствовать следующим требованиям:
- возраст старше 16 лет;
- гражданство РФ;
- полная дееспособность;
- отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
- отсутствие лишения права на охоту.
Обязательным условием является прохождение проверки знаний. Она включает вопросы по биологии животных, правилам безопасности, разрешенным способам охоты, ограничениям и другим темам.
Будущий обладатель охотничьего билета должен набрать не менее 75% от возможного количества баллов, при этом нельзя пользоваться никакой литературой и искать подсказки в интернете. Повторно экзамен можно сдать только через месяц.
С 2025 года охотничий билет выдается в форме электронного документа, но при желании можно получить его и в бумажном виде.
Для получения охотничьего билета необходимо:
- подать заявку через портал «Госуслуги» в разделе «Выдача охотничьего билета единого федерального образца»;
- приложить подтверждение сдачи экзамена или копию диплома об образовании в сфере охотоведения.
Срок оформления охотничьего билета — пять рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления всех необходимых документов. Охотничий билет выдается бесплатно.
С начала 2026 года электронной услугой по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в Подмосковье воспользовались более 600 раз.
С помощью этого электронного сервиса можно также направить сведения о добытых охотничьих ресурсах в установленный разрешением срок. Для этого достаточно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму заявления.
С 20 марта в регионе начался весенний сезон охоты на птиц. Сроки охоты могут варьироваться в зависимости от выбранного метода охоты, а также от конкретной зоны Подмосковья, где расположены охотничьи угодья.
Цена охоты
Охотник должен оплатить госпошлину за добычу — 650 рублей.
Цены* на путевки определяет ответственный за территорию. Также отдельно охотпользователи могут установить тарифы на трансфер, сопровождение егерей, обработку трофея и другие дополнительные услуги.
Животное
Стоимость охоты в государственном/частном охотугодье
Барсук
60/2000 рублей
Бобр
60/2000 рублей
Волк
600/25 000 рублей
Глухарь
100/10 000 рублей
Заяц
600/1000 рублей
Кабан
450/15 000 рублей
Косуля
450/14 000 рублей
Куница
60/2000 рублей
Лисица
600/1000 рублей
Лось
1500/45 000 рублей
Олень
1500/30 000 рублей
Рябчик
700/1000 рублей
Тетерев
20/6500 рублей
*Цены на охоту в частных охотугодьях Подмосковья указаны на 2026 год.
В Красную книгу Московской области входят сотни видов исчезающей флоры и фауны. Любая добыча и продажа животных из Красной книги запрещена. За это грозит уголовное дело и до пяти лет колонии. Также придется заплатить в бюджет за ущерб природе.
Штрафы за нарушение правил охоты
За нарушение правил охоты привлекают к административной ответственности. Штраф составляет от 500 до 4000 рублей, за повторное нарушение — до 5000 рублей. Также могут лишить охотничьего билета или разрешения на охотничье ружье сроком до двух лет. Если охотника поймают за незаконную добычу, то, кроме штрафа, придется оплатить стоимость ущерба.