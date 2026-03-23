Сегодня 11:49 Охота в Подмосковье: куда ехать за косулей, а куда — за утками? И как не попасть на штраф 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Подмосковье

Подмосковье

Штрафы

Клин

Правила

Животные

Оружие

Талдом

Шатура

Шаховская

Экология

Волки

Охота — довольно популярное занятие в Подмосковье, в регионе зарегистрировано около 250 тысяч охотников. К ним присоединяются москвичи и гости региона, приезжающие за трофеями. Как сделать, чтобы охота была в радость и не пришлось платить штраф, — в материале 360.ru.

Охотугодья Лесами в Подмосковье занято чуть меньше половины территории региона, большая часть из них находится на равнинах. Большинство охотничьих угодий числится за общественными организациями, которые отвечают за сохранение природных ресурсов и взаимоотношения с охотниками. Также в регионе есть три общедоступных охотугодья: в округах Щелково, Солнечногорск и Шатура. У частников можно заказать «охоту под ключ»: сюда входят опытные егеря, аренда транспорта, ночлег, баня, а также тренировка на мишенях.

В Московской области числится 20 охотпользователей. За ними закреплены в общей сложности 64 охотничьих хозяйства. Лучшими местами для охоты считаются удаленные от столицы территории: Талдом, Можайск, Шатура, Клин. На лося нужно ехать в Уваровское, Рузское, Талдомское, Шаховское, Можайское, Москворецкое охотхозяйства;

Косули водятся в Зарайском, Бронницком, Волоколамском, Серебряно-Прудском, Коломенском, Луховицком охотхозяйствах;

Охотиться на благородного или пятнистого оленя лучше в Загорском, Коробовском, Можайском, Бронницком, Уваровском, Озернинском угодьях;

За дичью стоит поехать на Рузское, Можайское, Пестовское, Истринское водохранилища;

Любители искать трофей на болотах едут в Шатуру;

Пушные виды водятся в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Серебряно-Прудском, Павлово-Посадском, Волоколамском, Егорьевском и Шатурском охотхозяйствах.

Есть в Подмосковье и особо охраняемые природные территории федерального значения. К ним относятся Приокско-Террасный заповедник, национальные парки «Лосиный остров», «Завидово», озеро Киево и его котловина. Здесь охота запрещена.

Интересно Охота возможна только в охотничьих угодьях и запрещена в пределах населенных пунктов, зеленых зон.

Охотиться в Подмосковье в 2026 году можно на 23 вида млекопитающих. Пять из них — парнокопытные: лось, косуля, олень благородный и пятнистый, кабан. Также разрешено охотиться на 45 видов птиц.

Правила охоты в Подмосковье Для успешной охоты, помимо ружья и желания, потребуется пакет документов. В 2026 году охотнику необходимо иметь: действующий охотничий билет единого федерального образца;

разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;

разрешение на добычу и путевки, в которых должны быть прописаны вид охотничьих ресурсов и нормы добычи;

если охота идет с собаками, то должен быть ветпаспорт животного с отметкой о вакцинации от бешенства. Проверять документы имеет право охотничий инспектор. Также он имеет право попросить показать вещи, орудия охоты, трофеи и осмотреть багажник.

Получить разрешение на добычу и путевку на охоту можно в структурных подразделениях охотпользователей. Путевка является договором на оказание услуг, стоимость которых устанавливает охотпользователь. Также охотнику нужно заплатить сбор за пользование объектами животного мира. Подать заявление на получение разрешения на охоту в общедоступных угодьях можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области или в одном из МФЦ Подмосковья.

Охотничий билет В 2026 году охотничий билет в Подмосковье можно получить, подав заявление в Управление государственного охотничьего контроля (надзора) (входит в Комитет лесного хозяйства Московской области). С 1 сентября 2025 года для получения билета обязательно нужно пройти проверку знаний (охотминимум). Чтобы получить этот документ, необходимо соответствовать следующим требованиям: возраст старше 16 лет;

гражданство РФ;

полная дееспособность;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости;

отсутствие лишения права на охоту. Обязательным условием является прохождение проверки знаний. Она включает вопросы по биологии животных, правилам безопасности, разрешенным способам охоты, ограничениям и другим темам.

Будущий обладатель охотничьего билета должен набрать не менее 75% от возможного количества баллов, при этом нельзя пользоваться никакой литературой и искать подсказки в интернете. Повторно экзамен можно сдать только через месяц. С 2025 года охотничий билет выдается в форме электронного документа, но при желании можно получить его и в бумажном виде. Для получения охотничьего билета необходимо: подать заявку через портал «Госуслуги» в разделе «Выдача охотничьего билета единого федерального образца»;

приложить подтверждение сдачи экзамена или копию диплома об образовании в сфере охотоведения.

Срок оформления охотничьего билета — пять рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления всех необходимых документов. Охотничий билет выдается бесплатно.

Интересно С начала 2026 года электронной услугой по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в Подмосковье воспользовались более 600 раз.

С помощью этого электронного сервиса можно также направить сведения о добытых охотничьих ресурсах в установленный разрешением срок. Для этого достаточно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму заявления.

Интересно С 20 марта в регионе начался весенний сезон охоты на птиц. Сроки охоты могут варьироваться в зависимости от выбранного метода охоты, а также от конкретной зоны Подмосковья, где расположены охотничьи угодья.

Цена охоты Охотник должен оплатить госпошлину за добычу — 650 рублей. Цены* на путевки определяет ответственный за территорию. Также отдельно охотпользователи могут установить тарифы на трансфер, сопровождение егерей, обработку трофея и другие дополнительные услуги. Животное Стоимость охоты в государственном/частном охотугодье Барсук 60/2000 рублей Бобр 60/2000 рублей Волк 600/25 000 рублей Глухарь 100/10 000 рублей Заяц 600/1000 рублей Кабан 450/15 000 рублей Косуля 450/14 000 рублей Куница 60/2000 рублей Лисица 600/1000 рублей Лось 1500/45 000 рублей Олень 1500/30 000 рублей Рябчик 700/1000 рублей Тетерев 20/6500 рублей *Цены на охоту в частных охотугодьях Подмосковья указаны на 2026 год.

Интересно В Красную книгу Московской области входят сотни видов исчезающей флоры и фауны. Любая добыча и продажа животных из Красной книги запрещена. За это грозит уголовное дело и до пяти лет колонии. Также придется заплатить в бюджет за ущерб природе.

Штрафы за нарушение правил охоты За нарушение правил охоты привлекают к административной ответственности. Штраф составляет от 500 до 4000 рублей, за повторное нарушение — до 5000 рублей. Также могут лишить охотничьего билета или разрешения на охотничье ружье сроком до двух лет. Если охотника поймают за незаконную добычу, то, кроме штрафа, придется оплатить стоимость ущерба.