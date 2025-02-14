Ограничения розничной продажи алкоголя в Подмосковье вступят в силу с 1 сентября
В Подмосковье с 1 сентября ограничат продажу алкоголя в точках в МКД
Мособлдума на заседании приняла изменения в закон «О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции». Поправки предполагают ограничение работы расположенных в многоквартирных домах предприятий общепита и торговли, которые продают алкоголь.
Значительный рост числа объектов, торгующих спиртным, в регионе отмечают с 2019 года. Из них большинство — несетевые розничные магазины и алкомаркеты в многоэтажках.
Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин отметил, что к такому выводу пришли после анализа информации.
«В многоквартирных домах около 1,5 тысячи подобных точек. Когда они находятся во дворе, рядом с детской площадкой, там, где играют дети и люди привыкли гулять, — жителей раздражает шум, конфликтные ситуации, внешний вид таких точек, то, что дети смотрят на тех, которые там любят собираться», — объяснил он.
Духин добавил, что принятые в законодательство поправки должны отрегулировать ситуацию. Магазинов, двери которых выходят на проезжую часть, они не коснутся.
«Также мы приняли решение ограничить время продажи алкогольной продукции в объектах общепита в МКД с 23:00 до 08:00. Это сделано для того, чтобы ресторанной лицензией не пользовались так называемые наливайки — объекты, которые только притворяются общепитом и также вызывают раздражение людей», — подчеркнул зампред регионального правительства.
Розничная продажа спиртного в российских магазинах разрешена с 08:00 до 23:00. С 1 сентября в Московской области введут дополнительные ограничения по времени розничной продажи спиртного при оказании услуг общепита в аналогичный период в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключение составят рестораны.
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных пояснил, что законопроект запретил продажу алкоголя в торговых точках, входы и выходы в которые организованы во внутренний двор многоэтажек.
Исключение — магазины, у которых все входы для посетителей расположены со стороны улицы и находятся на расстоянии не более 30 метров до края проезжей части.
Сергей Двойных
министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья
Министр заметил, что при расстоянии от МКД до края дороги больше 30 метров, то больше вероятность расположения на территории детских площадок и других объектов благоустройства. В таком случае алкогольным супермаркетам там не место.
«Ограничения не коснутся объектов, расположенных в пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях к МКД», — обратил внимание Двойных.
Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в Подмосковье действует цифровой прозрачный механизм. За счет перевода в «цифру» срок выдачи необходимых документов сократился до 13 дней при федеральной норме в 30.
Процесс проверки попадания объекта в «зоны запрета» тоже оцифровали. Не придется и ждать выезда сотрудника на место для подтверждения правомочности его размещения, поскольку все необходимые фото- и видеоматериалы можно приложить к заявке.
Благодаря решению задачи по сокращению числа объектов в МКД, которые торгуют спиртным, показатели региона в рейтинге «Трезвая Россия» станут выше. Сейчас Московская область занимает в нем 74 место.
Нововведение также позволит снизить количество отравлений алкоголем, причина которых зачастую заключается в чрезмерном потреблении, и сохранить здоровье жителей Подмосковья.