Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Андрей Воробьев заявил о планах запретить алкомаркеты во дворах в Подмосковье

Мособлдума рассмотрит поправки в закон, которые запрещают продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах жилых домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах многоквартирных домов. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители», — отметил глава региона.

Кроме того, поправки предусматривают ограничение на время розничной продажи спиртного в заведениях общепита, находящихся в жилых домах. Торговать алкоголем можно будет только в помещениях или отдельных точках, все входы и выходы которых находятся с внешней стороны дома не далее 30 метров от края дороги.

Воробьев выразил надежду, что эти изменения вступят в силу с 1 сентября.

Федеральный закон предусматривает запрет на продажу спиртного с 23:00 до 08:00, кроме заведений общественного питания, однако региональные власти имеют право дополнять эти нормы собственными.

За последние пять лет в Подмосковье более чем на четверть выросло количество точек по продаже алкоголя. Жильцы стали чаще жаловаться на пьяных, нарушающих покой во дворах.

Кроме того, за 2024 год в регионе зафиксировали почти пять тысяч преступлений, совершенных нетрезвыми людьми, и составили свыше тысячи протоколов на пьяных подростков.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продавать алкоголь молодежи до 21 года.