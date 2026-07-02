Офтальмолог НИКИ детства Редько напомнила порядок действий при повреждении глаз

Летом риск получить травму глаза у детей значительно возрастает. Игры в песочнице, отдых на пляже, прогулки в ветреную погоду, насекомые и даже солнцезащитные средства могут стать причиной повреждений, напомнила офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.

Наиболее распространенной причиной травм становится песок. Если ребенок начинает тереть глаз, песчинки могут поцарапать роговицу, что не только усиливает повреждение, но и повышает риск развития инфекции.

В такой ситуации следует успокоить ребенка, аккуратно осмотреть глаз и тщательно промыть его прохладной бутилированной водой или физраствором. Для процедуры можно использовать ладонь, небольшую емкость либо шприц без иглы, направляя струю воды от внешнего уголка глаза к внутреннему.

Если после промывания на поверхности глаза остается одна небольшая соринка, ее допускается осторожно удалить уголком чистой бумажной салфетки. Использовать ватные палочки категорически не рекомендуется, поскольку их волокна могут усугубить раздражение.

Если причиной дискомфорта стало попавшее в глаз насекомое, после промывания можно воспользоваться увлажняющими глазными каплями без антибиотиков. Однако если насекомое не удается удалить самостоятельно, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Особую опасность представляют химические и термические повреждения глаз. Они могут возникнуть при попадании солнцезащитного крема, средств от насекомых или искр от костра. В подобных случаях необходимо незамедлительно промыть глаз большим количеством проточной воды, приложить к закрытому веку прохладный влажный компресс и без промедления обратиться в медицинское учреждение.