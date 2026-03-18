Обучение цифровой грамотности с ранних лет. Воробьев — о внедрении ИИ в образование в Подмосковье
Андрей Воробьев: уроки о применении ИИ начнут проводить в Подмосковье с сентября
Искусственный интеллект активно применяют в школах Подмосковья. Он помогает освободить учителей от рутинных задач в пользу более важной работы. Так, один из сервисов используют для проверки письменных домашних заданий. О развитии технологий в сфере образования рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Современные технологии применяют на всех уровнях образования в Подмосковье: от начальной школы до профессиональных колледжей и вузов.
«Мы стараемся трансформировать систему образования так, чтобы качество преподавания соответствовало самым высоким современным требованиям. Один из наших приоритетов — разгрузить учителей и передать цифровым системам рутинные процессы», — подчеркнул Воробьев.
Один из умных проектов с ИИ в школах региона — «Цифровой помощник учителя». Он анализирует рукописный текст, выделяет в нем ошибки и предлагает оценку. Благодаря технологии скорость проверки домашних заданий выросла в шесть раз — с трех часов до 30 минут. Кроме того, учителю больше не нужно носить с собой стопки тетрадей — достаточно загрузить в систему фотографию, а затем — подтвердить или изменить оценку.
Сейчас проект работает в Дмитрове, Пушкино, Богородском округе и Мытищах. Позже его тиражируют на другие муниципалитеты.
Кроме того, более четырех тысяч педагогов Подмосковья работают с «Ассистентом преподавателя», который помогает подготовить план урока, проверочные работы и многое другое, высвобождая время для более важных задач.
Еще одна функция ИИ-ассистента — оценка записи уроков в аудиоформате. Нейросеть анализирует и оценивает речь учителя и дает советы по улучшению методической, коммуникативной и речевой компетентности.
Еще один проект — «Киберурок» — запустят в сентябре. По словам губернатора, он направлен на погружение школьников в цифровой мир с первого класса. Ребят будут учить использовать искусственный интеллект и соблюдать правила безопасности в интернете.
Пилотный проект внедрят в 200 школах региона. Осваивать методические материалы учителя начнут уже в апреле.
«Современный мир диктует свои правила, и мы понимаем, что сегодня уже с ранних лет нужно обучать цифровой грамотности, работе с ИИ», — сказал Воробьев.
Использование ИИ уже стало частью подготовки учащихся предпрофессиональных классов по IT. Более семи тысяч школьников изучают технологии искусственного интеллекта, программирование и алгоритмизацию.
Нейросети не обошли и колледжи региона. Так, будущие сварщики в Сергиевом Посаде получают от ИИ обратную связь по качеству швов. А студенты Ногинского колледжа, например, пишут программы с применением искусственного интеллекта для компании из Долгопрудного.
«На данном этапе ребята разрабатывают приложение под запрос данной организации. Оно позволит при помощи искусственного интеллекта оптимизировать работу на складе, в том числе в плане создания отчетов, анализа документации, вопросов, связанных с транспортировкой грузов, складированием», — рассказал преподаватель колледжа Сергей Воронков.