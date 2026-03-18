Искусственный интеллект активно применяют в школах Подмосковья. Он помогает освободить учителей от рутинных задач в пользу более важной работы. Так, один из сервисов используют для проверки письменных домашних заданий. О развитии технологий в сфере образования рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Современные технологии применяют на всех уровнях образования в Подмосковье: от начальной школы до профессиональных колледжей и вузов.

«Мы стараемся трансформировать систему образования так, чтобы качество преподавания соответствовало самым высоким современным требованиям. Один из наших приоритетов — разгрузить учителей и передать цифровым системам рутинные процессы», — подчеркнул Воробьев.

Один из умных проектов с ИИ в школах региона — «Цифровой помощник учителя». Он анализирует рукописный текст, выделяет в нем ошибки и предлагает оценку. Благодаря технологии скорость проверки домашних заданий выросла в шесть раз — с трех часов до 30 минут. Кроме того, учителю больше не нужно носить с собой стопки тетрадей — достаточно загрузить в систему фотографию, а затем — подтвердить или изменить оценку.

Сейчас проект работает в Дмитрове, Пушкино, Богородском округе и Мытищах. Позже его тиражируют на другие муниципалитеты.